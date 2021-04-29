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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Beyşehir’de çiftlere “evlilik öncesi eğitim” verilecek

İHA

Beyşehir’de çiftlere “evlilik öncesi eğitim” verilecek

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, kurumlar arasında imzalanan protokolle bundan böyle dünya evine girecek çiftlere “evlilik öncesi eğitimi” verilecek.
Beyşehir Kaymakamlığı, Beyşehir Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürlüğü, İlçe Belediyesi ve İlçe Müftülüğü işbirliğinde yeni evlenecek çiftlere nikahları kıyılmadan önce “evlilik öncesi danışma ve eğitim programı” kapsamında eğitimler verilecek. Beyşehir İlçe Kaymakamlığında hayata geçirilecek eğitim programının işbirliği protokolü imzalandı.
Beyşehir Kaymakamı Yusuf Özdemir imzaların atılmasının ardından yaptığı açıklamada, yapılan protokolle ilçede daha güçlü, dinamik ve sağlam ailelerin oluşturulmasını hedeflediklerini belirterek, “Bu çalışmanın, boşanmaların önüne geçerek en önemli konulardan bir tanesi olan kadına şiddetin de önlenmesini sağlayacağını düşünüyoruz. Evlilik öncesi yapılacak eğitim programı, bir külfet değildir, bizler bu konuda ilçemiz adına yapılan tüm çalışmaların yanında olacağız” diye konuştu.
Beyşehir Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürü Nuri Uysal da, ilçedeki eğitim programını Ramazan bayramının hemen akabinde nikahların açılmasıyla birlikte başlatacaklarını belirterek, bu alanda eğitim almış olan psikolog ve psikoloji danışmanlarının haftalık olarak çiftlere verecekleri eğitimin ardından sertifikalarının teslim edileceğini söyledi.
Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır ise, aile kavramının önemine dikkat çekerek, “Ecdadımızdan ve imanımızdan gelen inancımız gereği, bizler bugüne kadar aileden başlayıp devletler kuran milletin mensubu olduk” dedi.
Beyşehir Müftüsü Veysel Kükrek de, evlilik müessesesinin hem dini, hem de hukuki bir müessese olması bakımından gençlerin evliliği sürdürebilmesi ve koruması amacıyla bu tür bir çalışmalara bir ihtiyaç olduğunu vurguladı.

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