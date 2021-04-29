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Vali Özkan: “Gelecek kuşaklarımızı zararlı maddelerden koruyarak hedefimize odaklanmış olacağız”

İHA

Vali Özkan: “Gelecek kuşaklarımızı zararlı maddelerden koruyarak hedefimize odaklanmış olacağız”

Konya Valisi Vahdettin Özkan, İçişleri Bakanlığının öncülüğünde "En İyi Narkotik Polisi Anne" sloganıyla Konya İl Emniyet Müdürlüğünce hizmete sunulan Narkotik Eğitim Tırı’nda incelemelerde bulundu.
Konya İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın’ın da eşlik ettiği Narkotik Eğitim Tırı’ndaki incelemelerinin ardından açıklamalarda bulunan Vali Vahdettin Özkan, “Günümüzde zararlı maddeler, çocuklarımız ve gençlerimiz için en büyük toplumsal riski oluşturmaktadır. Ulusal ve il düzeyinde Zararlı Maddelerle Mücadele Eylem Planımız var. Zararlı Maddelerle Mücadele Eylem Planımızda, emniyet teşkilatımız başta olmak üzere bütün kamu kurum ve kuruluşları valiliğimizin koordinasyonunda faaliyet göstermektedir. Hem madde arzının ve talebinin azaltılması, hem de bu kötü alışkanlığa maruz kalmış kişilerin ve ailelerin rehabilitasyonu ile ilgili faaliyetler eşgüdüm halinde icra edilmektedir” dedi.
Zararlı maddelerle mücadele konusunda ebeveynlere büyük görevler düştüğüne değinen Vali Özkan, “Bizim talebimiz, anne ve babaların bu noktada müteyakkız olması. Özellikle en önemli ve en riskli halk sağlığı sorunu olan bu zararlı maddelere karşı toplumun muhafaza edilmesi için aile fertlerinin kendisini vazifedar olarak hissetmesi önem arz ediyor. Bu konuda özellikle annelere, yüksek hassasiyetleri nedeniyle teşekkür ediyoruz. Zararlı maddelerle mücadele konusunda emniyet teşkilatımız bütün personeli ile il emniyet müdürümüzün koordinesinde, Konyamız’da annelerimize yardımcı olmak üzere seferber olmuş durumda. İçişleri Bakanlığımızın başlattığı ‘En İyi Narkotik Polisi Anne’ temasıyla işlenen proje çerçevesinde ilimizde görevlendirilen Narkotik Eğitim Tırı’nda personelimiz bilgilendirme yapmaktadır. Vatandaşlarımız Narkotik Eğitim Tırı’nda zararlı maddelerle mücadele konularında eğitimler görmektedir. Bütün kamu kurum ve kuruluşlarımızla vatandaşlarımızı, gelecek kuşaklarımızı zararlı maddelerden koruyarak sağlıklı bir toplum ve sağlıklı bireyleri yetiştirme hedefimize odaklanmış olacağız. ‘En İyi Narkotik Polisi Anne’ temasıyla bütün anneler ile beraber koordineli bir şekilde çocuklarımıza yardımcı olacağız” şeklinde konuştu.

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