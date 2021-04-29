Durakta unutulan çanta paniğe neden oldu

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Yasin URAL/KONYA, (DHA)KONYA'da otobüs durağında unutulan çanta, paniğe neden oldu. Bomba imha uzmanı tarafından fünyeyle patlatılan çantadan kişisel eşyalar çıktı.

Alaeddin Bulvarı'nda bugün saat 12.00 sıralarında otobüs duraklarına bırakılan çantayı görenler, polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, çevrede güvenlik önlemi aldı, caddeyi yaya ve araç trafiğine kapattı, otobüs ve tramvay seferleri de durduruldu.

Çağrılan bomba uzmanı, özel kıyafetini giyip, çantayı fünyeyle patlattı. Çantadan pet su şişesi, tarak cüzdan gibi eşyalar çıktı.

Polis, çantanın sahibini bulmak için çalışma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Konya Yasin URAL

2021-04-29 16:38:23



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