Konya’da 3 bin 500 balya saman yandı

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Konya’nın Kulu ilçesinde üzeri çadırla örtülü bulunan 3 bin 500 balya saman çıkan yangın sonrası zarar gördü.

Yangın, Kulu ilçesi Dedelikuyu yaylasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, besicilere ait üzeri çadırla örtülü 3 bin 500 balya saman henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Rüzgarında etkisiyle yangın bir anda büyüdü. Hayvan sahiplerinin yangını fark etmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, yangını güçlükle kontrol altına aldı. İtfaiye ekiplerinin olay yerindeki soğutma çalışması devam ediyor.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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