İlk kez oruç tutan çocukların hediyesi bu yıl da Konya Büyükşehir’den

Konya Büyükşehir Belediyesi, Ramazan geleneğini yaşatmak ve çocukları oruca teşvik etmek amacıyla bu yıl da ilk kez oruç tutan çocukları çeşitli hediyelerle sevindirecek.

Konya Büyükşehir Belediyesi, bu yıl da ilk kez oruç tutan 710 yaş arası çocukları sürpriz hediyelerle sevindiriyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, ecdadımızın Ramazan’a güzel bir anı oluşturmak ve çocukları oruca teşvik etmek için örnek davranış sergilediğini hatırlatarak, “Biz de Konya Büyükşehir Belediyesi olarak bu geleneğe devam ediyoruz. 710 yaş arası çocuklarımızın ilk tuttukları orucu hediyelerle satın almayı geçen yıl başlatmıştık. Bu uygulamaya bu yıl da devam edeceğiz. Bu yıl çocuklarımız için 42 bin hediye hazırladık. İnşallah en kısa sürede bu hediyeleri çocuklarımızla buluşturmak istiyoruz. Tüm anne ve babalardan çocukları adına Büyükşehir Belediyemizin internet sitesinden başvurmalarını istirham ediyorum. Ramazan’ın en güzeli insanları sevindirmek. Onun en güzeli de çocukları sevindirmek. El ele, yüz yüze, gönül gönüle olduğumuz, coşkuyla kutladığımız Ramazanlarda buluşmak dileğiyle” dedi.

710 yaş arasındaki çocukları kapsayan ilk oruç hediyesi için başvurular “ilkoruc.konya.bel.tr” adresinden alınıyor.

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