İlk kez oruç tutan çocukların hediyesi bu yıl da Konya Büyükşehir’den

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İlk kez oruç tutan çocukların hediyesi bu yıl da Konya Büyükşehir’den

İHA

İlk kez oruç tutan çocukların hediyesi bu yıl da Konya Büyükşehir’den

Konya Büyükşehir Belediyesi, Ramazan geleneğini yaşatmak ve çocukları oruca teşvik etmek amacıyla bu yıl da ilk kez oruç tutan çocukları çeşitli hediyelerle sevindirecek.
Konya Büyükşehir Belediyesi, bu yıl da ilk kez oruç tutan 710 yaş arası çocukları sürpriz hediyelerle sevindiriyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, ecdadımızın Ramazan’a güzel bir anı oluşturmak ve çocukları oruca teşvik etmek için örnek davranış sergilediğini hatırlatarak, “Biz de Konya Büyükşehir Belediyesi olarak bu geleneğe devam ediyoruz. 710 yaş arası çocuklarımızın ilk tuttukları orucu hediyelerle satın almayı geçen yıl başlatmıştık. Bu uygulamaya bu yıl da devam edeceğiz. Bu yıl çocuklarımız için 42 bin hediye hazırladık. İnşallah en kısa sürede bu hediyeleri çocuklarımızla buluşturmak istiyoruz. Tüm anne ve babalardan çocukları adına Büyükşehir Belediyemizin internet sitesinden başvurmalarını istirham ediyorum. Ramazan’ın en güzeli insanları sevindirmek. Onun en güzeli de çocukları sevindirmek. El ele, yüz yüze, gönül gönüle olduğumuz, coşkuyla kutladığımız Ramazanlarda buluşmak dileğiyle” dedi.
710 yaş arasındaki çocukları kapsayan ilk oruç hediyesi için başvurular “ilkoruc.konya.bel.tr” adresinden alınıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Konya'da jandarmadan kaçmak isteyen araçta ruhsatsız 45 tüfek ele geçirildi
YEREL HABERLER Konya'da jandarmadan kaçmak isteyen araçta ruhsatsız ...
Konya’da 150 adet tarihi eser ele geçirildi
YEREL HABERLER Konya’da 150 adet tarihi eser ele geçirildi
Tarihi eser satmak için müşteri arayanlara jandarmadan operasyon
YEREL HABERLER Tarihi eser satmak için müşteri arayanlara ...
Konya’da otomobil refüje çıktı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Konya’da otomobil refüje çıktı: 1 yaralı
Konya’da 3 bin 500 balya saman yandı
YEREL HABERLER Konya’da 3 bin 500 balya saman yandı
DJ Ahmed Zaki Mohammed: “Müzik sektörü pandemiden öncesine dönmeyi sabırsızlıkla bekliyor”
YEREL HABERLER DJ Ahmed Zaki Mohammed: “Müzik sektörü pandemiden ...
Durakta unutulan çanta paniğe neden oldu
YEREL HABERLER Durakta unutulan çanta paniğe neden oldu
Vali Özkan: “Gelecek kuşaklarımızı zararlı maddelerden koruyarak hedefimize odaklanmış olacağız”
YEREL HABERLER Vali Özkan: “Gelecek kuşaklarımızı zararlı ...
Konya Büyükşehir’den çiftçiye yerli şeker fasulye tohumu desteği
YEREL HABERLER Konya Büyükşehir’den çiftçiye yerli şeker fasulye ...
Konya’da tam kapanma öncesi semt pazarlarında yoğunluk
YEREL HABERLER Konya’da tam kapanma öncesi semt pazarlarında ...
Başkan Altay Selçuklu Muhtarlar Derneği’ni ziyaret etti
YEREL HABERLER Başkan Altay Selçuklu Muhtarlar Derneği’ni ziyaret ...
Pencereden girdikleri evden motosiklet çaldılar; biri yakalandı diğeri aranıyor 
YEREL HABERLER Pencereden girdikleri evden motosiklet çaldılar; biri ...
SÜ ve Konya MEM "Finansal Okuryazarlık" projesini AB ülkeleriyle yürütecek
YEREL HABERLER SÜ ve Konya MEM "Finansal Okuryazarlık" projesini AB ...
Kadir Şeker'in avukatlarından Yargıtay'a 'tahliye' başvurusu
YEREL HABERLER Kadir Şeker'in avukatlarından Yargıtay'a 'tahliye' ...
Beyşehir’de çiftlere “evlilik öncesi eğitim” verilecek
YEREL HABERLER Beyşehir’de çiftlere “evlilik öncesi eğitim” ...
Kafeye baskında kaçmak isterken foseptiğe düşen erkek hemşire öldü/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Kafeye baskında kaçmak isterken foseptiğe düşen erkek ...
Kafeye baskında kaçmak isterken foseptiğe düşen erkek hemşire öldü
YEREL HABERLER Kafeye baskında kaçmak isterken foseptiğe düşen erkek ...
(ÖZEL) Hasan Akkuş: Büyükler Avrupa Halter Şampiyonası'nda kadın sporcu sayısı erkeklerden fazlaydı
YEREL HABERLER (ÖZEL) Hasan Akkuş: Büyükler Avrupa Halter ...
Hurdaya dönen otomobildeki yaşlı çiftin inanılmaz kurtuluşu Konya'da taklalar atarak hurdaya dönen otomobildeki yaşlı kadın yaralanırken, araç sürücüsü eşi kazayı yara almadan atlattı
YEREL HABERLER Hurdaya dönen otomobildeki yaşlı çiftin inanılmaz ...
Konya’da baba ve 2 çocuğunun öldüğü kaza kamerada
YEREL HABERLER Konya’da baba ve 2 çocuğunun öldüğü kaza kamerada
Konya'da 'tam kapanma' öncesi alışveriş yoğunluğu
YEREL HABERLER Konya'da 'tam kapanma' öncesi alışveriş yoğunluğu
Konya'da trafik tartışması bıçaklı ve sopalı kavgaya dönüştü
YEREL HABERLER Konya'da trafik tartışması bıçaklı ve sopalı kavgaya ...
Sille kültürü canlanıyor
YEREL HABERLER Sille kültürü canlanıyor
Başkan Altay, 28 ilçenin tamamını bahar aylarında ziyaret etti
YEREL HABERLER Başkan Altay, 28 ilçenin tamamını bahar aylarında ...