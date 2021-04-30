Konya'da, tam kapanmada tedbirli cuma namazı

Bakan Koca vaka sayısı en çok artan 5 ili açıkladı

İçişleri Bakanlığı'ndan genelge! Sporcular ve toplu taşıma için...

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Adem YILDIZ/KONYA, (DHA)KONYA´da, koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan 17 günlük kısıtlamanın ilk günü cuma namazı, evlere en yakın camilerde tedbirlere uyularak, kılındı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamındaki tam kapanmanın ilk günü cuma namazını kılmak isteyenler, adreslerine en yakın camilere gitti. Kentin bilinen camilerinden Sultan Selim Camii ve Kapu Camii'ne gelenler, maske ve sosyal mesafe kurallarına dikkat çekerek, cuma namazını kıldı. DHA-Genel Türkiye-Konya / Merkez Adem YILDIZ

2021-04-30 14:32:44



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.