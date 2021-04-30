Konya’da trafik kazası: 6 yaralı

Bakan Koca vaka sayısı en çok artan 5 ili açıkladı

İçişleri Bakanlığı'ndan genelge! Sporcular ve toplu taşıma için...

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Konya’nın Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.



Olay, Ereğli ilçesi Namık Kemal Mahallesi Selvili yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.C. idaresindeki 42 E 2258 plakalı Fiat marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak kaza yaptı. Kazada sürücü ve araç içerisinde bulunan 5 kişi yaralandı. Kaza sonrası bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.