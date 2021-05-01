Eşinin öldürdüğü 8 aylık hamile Tuba, 4 ay önce de bacağından bıçaklanmış

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • 1 Mayıs İşçi Bayramınız Kutlu Olsun
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Eşinin öldürdüğü 8 aylık hamile Tuba, 4 ay önce de bacağından bıçaklanmış

DHA

Eşinin öldürdüğü 8 aylık hamile Tuba, 4 ay önce de bacağından bıçaklanmış


Hasan DÖNMEZAdem YILDIZ/KONYA, (DHA)KONYA´da dün eşi Ramazan Menek (22) tarafından boğazı kesilerek öldürülen Tuba Menek´in (23) 8 aylık hamile olduğu ortaya çıktı. Ramazan Menek´in, 4 ay önce de eşi Tuba Menek´i bacağından bıçakladığı, görülen 2 duruşmada da genç kadın şikayetçi olmayınca, 3 gün önce tahliye edildiği belirtildi. Olaydan sonra 2 yaşındaki kızını alarak kaçan Menek'i yakalama çalışmaları sürüyor.
Olay, saat 00.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Şems-i Tebrizi Mahallesi Karaaslan Sokak´ta meydana geldi. 3 gün önce cezaevinden tahliye olan Ramazan Menek, ayrı yaşadığı eşi Tuba Menek´in evine geldi. Burada çıkan tartışmada Ramazan Menek, eşi Tuba Menek´e bıçakla saldırdı. Tuba Menek banyoya kaçtı, eşi Ramazan da peşinden gitti. Ramazan Menek, kendisine direnmeye çalışan Tuba Menek'i boğazını keserek öldürdü. Eşinin cansız bedenini banyodan yatak odasına taşıyan Ramazan Menek, oturma odasındaki 2 yaşındaki kızı Gülay Menek´i de alarak evden kaçtı.
8 AYLIK HAMİLE
Gürültüyü duyan komşularının ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Eve gelen polisler, Tuba Menek'i yatak odasında kanlar içerisinde yatarken buldu. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Menek´in yaşamını yitirdiği belirlendi. 8 aylık hamile olduğu saptanan Tuba Menek´in cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Konya Şehir Hastanesi´ne götürüldü.
4 AY ÖNCE DE BACAĞINDAN BIÇAKLAMIŞ
Ramazan Menek´in ocak ayında da Tuba Menek´i kıskançlık tartışmasında bacağından bıçakla yaraladığı, olaydan sonra da tutuklandığı ortaya çıktı. Geçen sürede görülen 2 duruşmada Tuba Menek´in çocuklarının babasız kalmaması için şikayetini gere çektiği, bunun üzerine de Ramazan Menek´in 3 gün önce tahliye edildiği belirtildi.
`BENİ AFFET BİR DAHA YAPMAYACAĞIM DEMİŞ´
Olayı anlatan Tuba Menek´in karşı komşusu İsmail İnlidere, "Bunun adı vahşet. Önceden de eşini bıçakladığı için cezaevine girmişti ve sonra geri çıktı. Gencecik, 8 aylık hamile, 1 ay sonra erkek çocuğu olacaktı, boğazı kesilerek öldürüldü. Ramazan normalde çok düzgün bir çocuktu, ama sonradan uyuşturucu madde kullanmaya başladı. Eşini bıçakladığı için tutuklandı. Sonra cezaevinden arayıp, 'beni affet tamam, bir daha yapmayacağım' demiş. Tuba da çocuklarım babasız kalmasın diye mahkemede şikayetini geri çekince Ramazan serbest kaldı. İnsanlık dışı bir şey, böyleleri yüzünden erkekliğimden utandım" dedi.
Olaydan sonra otopsi için Konya Şehir Hastanesi´ne kaldırılan Tuba Menek´in bugün toprağa verilmesi beklenirken, polis ekipleri Ramazan Menek´i yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Merkez Hasan DÖNMEZ Adem YILDIZ
2021-05-01 11:53:23

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

DSİ Genel Müdürü Yıldız, su yapılarında boğulma tehlikesine karşı uyardı
YEREL HABERLER DSİ Genel Müdürü Yıldız, su yapılarında boğulma ...
'Koronavirüs hastalarında saç dökülmesi görülüyor'
YEREL HABERLER 'Koronavirüs hastalarında saç dökülmesi görülüyor'
Cezaevinden çıktı, eşini öldürüp kızını kaçırdı
YEREL HABERLER Cezaevinden çıktı, eşini öldürüp kızını kaçırdı
Cezaevinden çıktı, karısını boğazını keserek öldürdükten sonra kızını kaçırdı
YEREL HABERLER Cezaevinden çıktı, karısını boğazını keserek ...
Konyaspor’da Fatih Karagümrük maçı hazırlıkları devam ediyor
YEREL HABERLER Konyaspor’da Fatih Karagümrük maçı hazırlıkları devam ...
Konya'da takla atan otomobildeki 6 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Konya'da takla atan otomobildeki 6 kişi yaralandı
Konya’da trafik kazası: 6 yaralı
YEREL HABERLER Konya’da trafik kazası: 6 yaralı
Müşteriye yarım kilo biber vermeyen pazarcıya zabıtadan uyarı
YEREL HABERLER Müşteriye yarım kilo biber vermeyen pazarcıya ...
KTO Karatay Üniversitesi’nde bilginin güvenliği tescillendi
YEREL HABERLER KTO Karatay Üniversitesi’nde bilginin güvenliği ...
Tahıl kuyusunda mahsur kalan yaban domuzu kurtarıldı
YEREL HABERLER Tahıl kuyusunda mahsur kalan yaban domuzu kurtarıldı
Konya'da, tam kapanmada tedbirli cuma namazı
YEREL HABERLER Konya'da, tam kapanmada tedbirli cuma namazı
Jandarma durdurdu, mobilya kutularında 45 av tüfeği ele geçirildi
YEREL HABERLER Jandarma durdurdu, mobilya kutularında 45 av tüfeği ...
Bardaki hesap kavgasında müşterisini öldüren işletme müdürü beraat etti
YEREL HABERLER Bardaki hesap kavgasında müşterisini öldüren işletme ...
İlk kez oruç tutan çocukların hediyesi bu yıl da Konya Büyükşehir’den
YEREL HABERLER İlk kez oruç tutan çocukların hediyesi bu yıl da ...
Konya'da jandarmadan kaçmak isteyen araçta ruhsatsız 45 tüfek ele geçirildi
YEREL HABERLER Konya'da jandarmadan kaçmak isteyen araçta ruhsatsız ...
Konya’da 150 adet tarihi eser ele geçirildi
YEREL HABERLER Konya’da 150 adet tarihi eser ele geçirildi
Tarihi eser satmak için müşteri arayanlara jandarmadan operasyon
YEREL HABERLER Tarihi eser satmak için müşteri arayanlara ...
Konya’da otomobil refüje çıktı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Konya’da otomobil refüje çıktı: 1 yaralı
Konya’da 3 bin 500 balya saman yandı
YEREL HABERLER Konya’da 3 bin 500 balya saman yandı
DJ Ahmed Zaki Mohammed: “Müzik sektörü pandemiden öncesine dönmeyi sabırsızlıkla bekliyor”
YEREL HABERLER DJ Ahmed Zaki Mohammed: “Müzik sektörü pandemiden ...
Durakta unutulan çanta paniğe neden oldu
YEREL HABERLER Durakta unutulan çanta paniğe neden oldu
Vali Özkan: “Gelecek kuşaklarımızı zararlı maddelerden koruyarak hedefimize odaklanmış olacağız”
YEREL HABERLER Vali Özkan: “Gelecek kuşaklarımızı zararlı ...
Konya Büyükşehir’den çiftçiye yerli şeker fasulye tohumu desteği
YEREL HABERLER Konya Büyükşehir’den çiftçiye yerli şeker fasulye ...
Konya’da tam kapanma öncesi semt pazarlarında yoğunluk
YEREL HABERLER Konya’da tam kapanma öncesi semt pazarlarında ...