Karısını öldüren adam, eşi şikayetini geri çekince cezaevinden çıkmış

Konya’da eşini bıçaklayarak öldüren Ramazan M.’nin, daha önce de eşini bıçaklayıp hapse girdiği ve eşinin şikayeti geri çekmesi üzerine cezaevinde çıktığı öğrenildi. 2 yaşındaki çocuğunu alarak kaçan Ramazan M.’nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Olay, saat 00.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Şemsi Tebrizi Mahallesi Karaaslan Sokak’ta bir apartman dairesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, cezaevinden 2 gün önce çıktığı öğrenilen Ramazan M. (22) kapıyı açmadıkları balkondan girerek eşiyle tartışmaya başladı. Annesi ve çocuğunu odaya kilitleyen Ramazan M., eşi Tuğba M.’yi boğazından, karnından ve çeşitli yerlerinden bıçaklayarak öldürdükten sonra 2 yaşındaki kızı G.M.’yi de alarak kaçtı. Ramazan M.’nin eşini daha önce de bıçaklamaktan hapse girdiği ve eşinin doğum yaklaştığı için şikayetini geri çekmesi üzerine dışarı çıktığı öğrenildi. Ramazan M.’nin uyuşturucu, hırsızlık, yaralamadan çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenilirken, polis ekipleri kaçan zanlıyı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan, Ramazan M.’nin bir sosyal medya hesabından paylaştığı, ‘Ramazan M. Deyince daha çok düşüneceksin geleceğim günü’ yazarak yaptığı paylaşımı ise dikkat çekti.



“Karısını önceden de bıçakladığını duyduk”

Apartman komşusu İbrahim Danışık, Ramazan M.'nin ailesinin 89 ay önce apartmana taşındıklarını söyledi. Ramazan M.’nin karısıyla tartıştıktan sonra daha önceden de bıçakladığını ve bu yüzden hapse girdiğini anlatan İbrahim Danışık, “Karısı 78 aylık hamileymiş. Çocuk doğmak üzere olunca karısı şikayetini geri almış gelince de bıçaklamış öldürmüş kadını. Çocuğu alıp gitmiş. Bir kere önceden karısının bacağını bıçakladığını duyduk onun dışında bir şey yok. Gelmiş evinin balkonuna tırmanmış. Çıktıktan sonra geri inmiş, çocuğu alıp kaçmış gitmiş. Halüsinasyon görüyormuş, eroin içiyormuş galiba. Uyuşturucu içtiği söyleniyor, bilmiyoruz detaylı” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.