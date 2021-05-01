Eşinin öldürdüğü 8 aylık hamile Tuba, 4 ay önce de bacağından bıçaklanmış (2)

İçişleri Bakanlığı'ndan genelge! Sporcular ve toplu taşıma için...

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



OLAY YERİNE DÖNÜNCE YAKALANDI

Konya´da, 8 aylık hamile eşi Tuba Menek´i (23) boğazını keserek, öldüren Ramazan Menek (22), kızları Gülay (2) ile birlikte olayın meydana geldiği eve geri gelince polis ekipleri tarafından yakalandı. Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan Menek, gazetecilerin 'Neden yaptın?' sorusuna "Hakkımı yaptım" diye cevap verdi.

Ramazan Menek, Asayiş Şube Müdürlüğü´ne götürülürken, Konya Şehir Hastanesi´nde otopsisi tamamlanan Tuba Menek'in cenazesi ise kılınan namazın ardından toprağa verildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Merkez Hasan DÖNMEZ-Adem YILDIZ

2021-05-01 14:31:48



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.