Konyaspor'da Karagümrük maçı öncesi 5 eksik

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Adem YILDIZ/KONYA,(DHA) Süper Lig´in 39´uncu haftasında Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek İttifak Holding Konyaspor´da hazırlıklar tamamlandı. Kulübün resmi sitesinde yapılan yazılı açıklamada, sarı kart cezalısı Artem Kravets ile tedavilerine devam edilen Deni Milosevic, Alper Uludağ, Marin Anicic ve Samuel Eduok forma giyemeyeceği öğrenildi.

Süper Lig´in 38´inci haftasında Galatasaray´a mağlup olan Konyaspor, Lig'in 39'uncu haftasında Karagümrük'ü evinde ağırlıyacak. Yeşil-beyazlı takım son çalışmasını teknik direktör İlhan Palut yönetiminde Kayacık Tesisleri´nde gerçekleştirdi.

KONYASPOR´DA 5 OYUNCU FORMA GİYEMEYECEK

Yeşil-beyazlı takımdan yapılan yazılı açıklamada sarı kart cezalısı Artem Kravets´in yanı sıra tedavilerine devam edilen Deni Milosevic, Alper Uludağ, Marin Anicic ve Samuel Eduok takımdaki yerlerini alamayacak. MEDAŞ Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu´nda yarın saat 16.00´da başlayacak Fatih Karagümrük İttifak Holding Konyaspor mücadelesinde hakem Bahattin Şimşek düdük çalacak. DHA-Spor Türkiye-Konya / Merkez Adem YILDIZ

2021-05-01 18:10:07



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