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Atilla ATMACA/EREĞLİ (Konya), (DHA)KONYA'nın Ereğli ilçesinde, buzdolabı yüklü TIR, seyir halindeyken alev aldı. Çıkan yangın sonucu TIR ve buzdolapları kullanılamaz hale geldi.

Olay, akşam saatlerinde KonyaAdana karayolu üzeri Ereğli ilçesi Hortu mevkiinde meydana geldi. Karapınar istikametinden Ereğli yönüne seyir halinde olan Abdullah Kılıç yönetimindeki İngiltere plakalı TIR'da yangın çıktı. Sürücü Abdullah Kılıç, yangını fark etmesi sonucu TIR´ı ana yoldan çıkararak sağ şeride çekti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürdü. Yangın sonrası TIR´da bulunan buzdolaplarının tamamı yandı, TIR ise kullanılamaz hale geldi.

TIR´ın arka bölümünde başlayan yangının rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdüğü belirlendi. TIR sürücüsü Abdullah Kılıç´ın buzdolaplarını Eskişehir´den Kıbrıs´a götürdüğü öğrenildi. Yangın esnasında KonyaAdana karayolu uzun süre araç trafiğine kapandı.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Ereğli Atilla ATMACA

2021-05-01 18:29:58



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