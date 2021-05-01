Beyaz eşya yüklü tır alev alev yandı

Konya’nın Ereğli ilçesinde seyir halindeki beyaz eşya yüklü tır çıkan yangında alev alev yandı.

Olay, Konya Adana Karayolu üzeri Ereğli ilçesi Hortu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karapınar istikametinden Ereğli yönüne seyir halinde olan Abdullah Kılıç idaresindeki yabancı plakalı tırda yangın çıktı. Tır şoförü yangını fark etmesi sonucu aracı ana yoldan çıkararak sağ şeride çekti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ancak tır yüklü olan beyaz eşyalarla birlikte alev alev yandı. İtfaiye ekiplerinin yoğun mücadelesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında tırın dorsesinde yüklü olan buzdolaplarının tamamı yandı ve tır kullanılamaz hale geldi. Tır sürücüsünün beyanına göre tırın arka tarafından başlayan yangın rüzgarın da etkisiyle biranda büyüdü. Eskişehir'den bir fabrikadan yüklenen buzdolaplarının Kıbrıs’a götürüldüğü öğrenildi. Yangın esnasında Konya Adana karayolu uzun süre araç trafiğine kapandı.

Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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