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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karatay’da yeni hedef 250 bin ton asfaltla rekor tazelemek

İHA

Karatay’da yeni hedef 250 bin ton asfaltla rekor tazelemek

Konya’nın merkez Karatay ilçesinde asfaltsız yol bırakmama hedefiyle çalışmalarını yürüten Karatay Belediyesi, yeni sezonda asfalt çalışmalarına Çatalhüyük Mahallesi’nden başladı.
Geçtiğimiz yıl 200 bin tonun üzerinde asfalt çalışması gerçekleştiren Karatay Belediyesi, yeni sezonun startını Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca’nın da katılımıyla Çatalhüyük Mahallesi’nden başlattı. Yol yapım, asfaltlama, parke bordür, yol onarım ve bakım çalışmalarına programlı bir şekilde devam eden Karatay Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yeni sezonda asfalt çalışmalarına Çatalhüyük Mahallesi Ormankaya ve Yıldız Sokak'ta başladı. Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca da Çatalhüyük Mahallesindeki çalışmaları yerinde inceleyerek bilgi aldı. Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, korona virüs salgınında tam kapanmayı fırsata çevirerek saha çalışmalarına yoğunluk verdiklerini ifade etti. Başkan Hasan Kılca, "Dünya olarak büyük bir imtihandan geçiyoruz. Bir an önce bu hastalıktan kurtuluruz inşallah. Tam kapanma sürecine geçtik. Bayram sonuna kadar evlerdeyiz. Bu süre içerisinde de pandemiden kurtulup ülkemiz yeni bir bayram yaşar diye ümit ediyorum” dedi.

“Karatay’da asfaltsız yol bırakmayana kadar çalışacağız”
Vatandaşların daha rahat bir şekilde ulaşımlarını sağlayabilmeleri için asfalt çalışmalarına büyük önem verdiklerini ifade eden Başkan Hasan Kılca, yeni sezonda 250 bin ton asfalt hedefi koyduklarını belirtti. Karatay için hizmetin en güzelini ve en kalitelisini vermeye çalıştıklarını aktaran Hasan Kılca, “2019'da ilçemiz genelinde 150 bin ton sıcak asfalt çalışması gerçekleştirmiş, bu kapsamda da 138 sokağımızı ve bazı alanlarda çalışma gerçekleştirmiştik. Yine 2020 yılında 200 sokağımızı asfaltlama planlamamıza dahil ederek sıcak asfalt faaliyetlerimizde yeni bir rekora imza attık ve 226 sokağımız ile muhtelif alanlarda sıcak asfalt çalışması gerçekleştirdik. 200 bin tonun üzerinde asfalt kullandığımız bu çalışmalarımızda yeni bir eşiği de aşmış olduk. Karatay Belediyesi olarak yeni asfalt sezonumuzu da bu çalışmamızla birlikte açmış oluyoruz. Çatalhüyük Mahallemizde 5 kilometrelik bir alanda asfalt serim işine Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz başladı. Geçen yıl 200 bin ton asfalt hedefimiz vardı. Bu hedefimizi aşmıştık. Bu yıl bu hedefimizi tazeleyerek 250 bin ton hedefi koyduk. 2021 yılı asfalt sezonumuzu Çatalhüyük Mahallemizden başlattık. Bu kapsamda da bu sezon 40 mahallemizde muhtelif cadde ve sokaklardan oluşan toplamda 272 noktada çalışma yapacağız. Bu yıl da Karataylı hemşehrilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda olan tüm sokaklarımızda tüm caddelerimizde asfaltsız yol kalmayıncaya kadar çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Büyüyen ve gelişen Karatayımız’a da bu büyük planlama yakışırdı. Yeni asfalt sezonunun hayırlı olmasını diliyor, çalışmalarımızda emekleri olan tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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