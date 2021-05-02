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Uygulama noktasından otomobille kaçtı, yakalanınca ‘bisikletle geldim’ dedi

İHA

Uygulama noktasından otomobille kaçtı, yakalanınca ‘bisikletle geldim’ dedi

Konya’da polis ekiplerinin uygulama yaptığı noktadan otomobiliyle kaçan şahıs, yakalanınca bisikletiyle geldiğini söyledi.
Olay, saat 10.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Ereğli yolu üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, E.Y. (25) idaresindeki 42 AHY 446 plakalı otomobil, uygulama noktasındaki polislerin 'dur' ihtarına uymayarak kaçtı. Kaçan aracı kovalayan polis ekipleri şüpheli şahsı Tatlıcak Mahallesi’nde yaşadığı evde yakaladı. Yakınları E.Y.'yi teslim etmemek için polise zorluk çıkarırken, şüpheli şahıs cezadan kaçabilmek için bisikletiyle geldiğini ve bisikletinin 'arıza' yaptığını söyledi. E.Y. uygulama noktasına götürülerek polis tarafından hakkında işlem yapıldı. E.Y.'ye 'Sokağa çıkma kısıtlamasına uymamak' suçundan 3 bin 150 lira idari para cezası uygulandı.

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