Başkan Altay: “Bu yıl 28 ilçeye 700 milyonluk yatırım yapacağız”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Altay: “Bu yıl 28 ilçeye 700 milyonluk yatırım yapacağız”

İHA

Başkan Altay: “Bu yıl 28 ilçeye 700 milyonluk yatırım yapacağız”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir Belediyesi Youtube kanalında Konyalılar’ın evlerine misafir oldu. Canlı yayında hem gündemi değerlendiren hem de vatandaşların sorularını cevaplayan Başkan Altay, “Konya’ya daha fazla hizmet edebilmek için gece gündüz gayret ediyoruz. Bunu Konyalıların desteğiyle yapıyoruz. Bize gösterdiğiniz sevgiye, muhabbete teşekkür ediyorum. Bu şehre hizmet etmek bizim için şeref ve onurdur” dedi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir Belediyesi Youtube kanalında iftar sonrası Konyalılarla buluştu. Canlı yayında vatandaşların sorularını cevaplayarak gündemi değerlendiren Başkan Uğur İbrahim Altay, Ramazan’da aç ve açıkta kimse kalmasın diye başta sosyal yardımlar olmak üzere her türlü çalışmayı yürüttüklerini belirterek, desteklerinden dolayı Konyalılara teşekkür etti.

“İnsanlarımıza destek olmak için çalışmalar yürütüyoruz”
Ramazan ayında ikinci büyük destek paketini de açıkladıklarını hatırlatan Başkan Altay, “Konya’da ihtiyacı olanlara dağıtılmak için 50 milyon liralık bir kaynak büyükşehir belediyemiz tarafından kullanılıyor. Şu an itibariyle 12 bin esnafımıza biner liralık sosyal destek kartlarımız ulaştırmaya başladık, merkezin dışında. Merkezde de inşallah önümüzdeki hafta ulaştırmayı arzu ediyoruz. Ayrıca merkezin dışındaki 28 ilçemizde 6 binin üzerindeki vatandaşımıza 500 liralık sosyal kartlarını hesaplarına yükledik. Arkadaşlarımız onun dağıtımlarını gerçekleştiriyor. 10 bin ailemize 12 ay boyunca sosyal destekte bulunuyoruz. Onlar için kartlarına 3 milyon liralık yüklemeleri gerçekleştirdik. Ayrıca, Konya Büyükşehir Belediyesi’nin internet sitesi üzerinden ‘sıkıntıdayım, ihtiyacım var, yardım almak istiyorum’ diyen insanlarımıza da destek olmak için de çalışmalarımızı yapıyoruz. Eğer ‘ihtiyacım var, sıkıntıdayım’ diyorsanız Konya Büyükşehir Belediyemizin internet sitesinde bir formumuz var, onu doldurursanız inşallah bayram önünden başlayarak sizlere de sosyal desteklerimizi ulaştırmayı arzu ediyoruz" dedi.
Hafta sonu olmasına rağmen Konya’nın sokaklarında çalışmaya devam ettiklerini vurgulayan Uğur İbrahim Altay, “Konya’ya hizmet etmek bize nasip olduğu için ne kadar dua etsek azdır. Her gittiğimiz adreste Konyalı bir sivil toplum kuruluşuyla karşılaştık. Onlar da yardımlarını Konyalılara ulaştırıyor. Bu güzel şehir Konya’nın her yöresinde, her ilçesinde insanlarımız hep birlikte garip gurebanın kapısını çalıyorlar. Allah onlardan razı olsun, sayılarını artırsın” şeklinde konuştu.

“Bu yıl 700 milyon lira üzerinde yatırım gerçekleştireceğiz”
Ramazan’da ilçe ziyaretlerini tamamladıklarını da ifade eden Başkan Altay, “Merkezin dışındaki 28 ilçemize ziyaretlerimizi bitirdik. Böylece 2021 yılında yapacağımız işleri ilçe belediyelerimizle paylaşma fırsatımız oldu. Bu yıl inşallah 700 milyon liranın üzerinde bir yatırımı 28 ilçemizde gerçekleştiriyoruz. Bu yatırım programlarımızı yaparken ilçe belediye başkanlarımızla, teşkilatlarımızla ve muhtarlarımızla istişare ettik. İnşallah verdiğimiz sözleri tutmak için çalışıyoruz. Konya’da 42 bin kilometrekarelik bir alanda dünyanın en büyük belediyecilik teşkilatı olarak sizlere hizmet ediyoruz. Bu yıl merkezin dışındaki mahallelerde 100 bin metrekare parke yapıyoruz. İlk uygulamayı da geçtiğimiz gün Ereğli ziyaretimizde Belkaya Mahallesinden başladık. İnşallah parça parça yaparak geliyoruz” ifadelerini kullandı.
Bu dönem Konya için önemli fırsatlardan birisinin de Konya’nın kabinedeki temsili olduğunu belirten Altay, “Konya kabinede çok güçlü bir temsille bulunuyor. Çevre ve Şehircilik Bakanımızla birlikte Konya’da çok önemli projeler yürütüyoruz. TOKİ ile çok önemli projeler yürütüyoruz. Konya merkezde bulunan Millet Bahçesi’nin inşaatı çok hızlı gidiyor. İnşallah bu yıl sonunda kullanıma açılacak. Bununla birlikte bakanımızın Konya’ya önemli katkılarından birisi de Konya’daki sosyal konut açığını hem merkezde hem de merkez dışındaki ilçelerimizde kapatmak için TOKİ çok önemli çalışmalar yürütüyor. TOKİ başkanımıza buradan teşekkür ediyoruz“ dedi.

“En kısa sürede hediyeleri ulaştıracağız”
İlk kez oruç tutan çocuklara hediye kampanyasına başvuruda bulunanlara teşekkür eden Altay, “İlk orucunu tutan 710 yaş arası çocuklarımız için başlattığımız 42 bin hediye için çok yoğun bir katılım sağladınız. İlk 2 dakika 10 bin kayıt oldu. 30. dakikaya geldiğimizde 30 bin kişi kayıt olmuştu. 3 saat içinde de kayıtlarımızın tamamı doldu. İnşallah, Ramazan’ın ilk orucunu tutan çocuklarımızın en kısa sürede hediyelerini ulaştırmak çaba sarf ediyoruz” şeklinde konuştu.

“Desteklerinizden dolayı hepinize teşekkür ediyorum”
Konya’ya daha fazla hizmet yapabilmek için gece gündüz gayret ettiklerini de sözlerine ekleyen Altay, “Bunu Konyalıların desteğiyle yapıyoruz. Bize gösterdiğiniz sevgiye, muhabbete teşekkür ediyorum. Bu şehre hizmet etmek bizim için şeref ve onurdur. Bu şeref ve onuru hem bizler, hem ailelerimiz ömür boyu yaşayacağız ve taşıyacağız. Konya sadece Türkiye’nin değil dünyanın en güzel şehirlerinden birisi olacak. Desteğinizden dolayı hepinize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Uygulama noktasından otomobille kaçtı, yakalanınca ‘bisikletle geldim’ dedi
YEREL HABERLER Uygulama noktasından otomobille kaçtı, yakalanınca ...
Karatay’da yeni hedef 250 bin ton asfaltla rekor tazelemek
YEREL HABERLER Karatay’da yeni hedef 250 bin ton asfaltla rekor ...
Selçuklu Belediyesi’nden eğitime anlamlı destek
YEREL HABERLER Selçuklu Belediyesi’nden eğitime anlamlı destek
1 kilometrekarelik alanda 100'ün üzerinde obruk tespit edildi - Yeniden
YEREL HABERLER 1 kilometrekarelik alanda 100'ün üzerinde obruk ...
1 kilometrelik alanda 100'ün üzerinde obruk tespit edildi
YEREL HABERLER 1 kilometrelik alanda 100'ün üzerinde obruk tespit ...
Beyaz eşya yüklü tır alev alev yandı
YEREL HABERLER Beyaz eşya yüklü tır alev alev yandı
Buzdolabı yüklü TIR alev alev yandı
YEREL HABERLER Buzdolabı yüklü TIR alev alev yandı
Konyaspor'da Karagümrük maçı öncesi 5 eksik
YEREL HABERLER Konyaspor'da Karagümrük maçı öncesi 5 eksik
Otomobille gezintiye çıkan çocuklar kaza yaptı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Otomobille gezintiye çıkan çocuklar kaza yaptı: 2 ...
Yaralı puhu kuşu ve şahin tedaviye alındı
YEREL HABERLER Yaralı puhu kuşu ve şahin tedaviye alındı
Eşinin öldürdüğü 8 aylık hamile Tuba, 4 ay önce de bacağından bıçaklanmış (2)
YEREL HABERLER Eşinin öldürdüğü 8 aylık hamile Tuba, 4 ay önce de ...
Konya'da 8 aylık eşini öldürüp 2 yaşındaki kızını alıp kaçan zanlı yakalandı
YEREL HABERLER Konya'da 8 aylık eşini öldürüp 2 yaşındaki kızını ...
Karısını öldüren adam, eşi şikayetini geri çekince cezaevinden çıkmış
YEREL HABERLER Karısını öldüren adam, eşi şikayetini geri çekince ...
Eşinin öldürdüğü 8 aylık hamile Tuba, 4 ay önce de bacağından bıçaklanmış
YEREL HABERLER Eşinin öldürdüğü 8 aylık hamile Tuba, 4 ay önce de ...
DSİ Genel Müdürü Yıldız, su yapılarında boğulma tehlikesine karşı uyardı
YEREL HABERLER DSİ Genel Müdürü Yıldız, su yapılarında boğulma ...
'Koronavirüs hastalarında saç dökülmesi görülüyor'
YEREL HABERLER 'Koronavirüs hastalarında saç dökülmesi görülüyor'
Cezaevinden çıktı, eşini öldürüp kızını kaçırdı
YEREL HABERLER Cezaevinden çıktı, eşini öldürüp kızını kaçırdı
Cezaevinden çıktı, karısını boğazını keserek öldürdükten sonra kızını kaçırdı
YEREL HABERLER Cezaevinden çıktı, karısını boğazını keserek ...
Konyaspor’da Fatih Karagümrük maçı hazırlıkları devam ediyor
YEREL HABERLER Konyaspor’da Fatih Karagümrük maçı hazırlıkları devam ...
Konya'da takla atan otomobildeki 6 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Konya'da takla atan otomobildeki 6 kişi yaralandı
Konya’da trafik kazası: 6 yaralı
YEREL HABERLER Konya’da trafik kazası: 6 yaralı
Müşteriye yarım kilo biber vermeyen pazarcıya zabıtadan uyarı
YEREL HABERLER Müşteriye yarım kilo biber vermeyen pazarcıya ...
KTO Karatay Üniversitesi’nde bilginin güvenliği tescillendi
YEREL HABERLER KTO Karatay Üniversitesi’nde bilginin güvenliği ...
Tahıl kuyusunda mahsur kalan yaban domuzu kurtarıldı
YEREL HABERLER Tahıl kuyusunda mahsur kalan yaban domuzu kurtarıldı