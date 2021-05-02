Süper Lig: Konyaspor: 1 - Fatih Karagümrük: 1 (İlk yarı)

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Süper Lig: Konyaspor: 1 - Fatih Karagümrük: 1 (İlk yarı)

İHA

Süper Lig: Konyaspor: 1 - Fatih Karagümrük: 1 (İlk yarı)

Süper Lig’in 39. haftasında Konyaspor, Fatih Karagümrük’ü konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı 11 beraberlikle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)
2. dakikada gelişen Karagümrük atağında ceza sahası yayı önünde topla buluşan Borini’nin şutu savunmaya da çarparak az farkla kornere çıktı.
5. dakikada topla birlikte sol çaprazdan ceza sahasına sokulan Bytyqi'nin şutunda meşin yuvarlak üstten dışarıya gitti.
19. dakikada Bytyqi'nin sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortasında Jevtovic bekletmeden vurdu ancak top kaleci Viviano’nun ellerinde kaldı.
24. dakikada sağ kanattan Bytyqi'nin kullandığı serbest vuruşta Cikalleshi kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi ama VAR’ın uyarısıyla gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
30. dakikada ceza sahası önünde topla buluşan Aksel’in sert şutunda kaleci Sehic topu kornere çelmeyi başardı.
30. dakikada Borini’nin sağ taraftan kullandığı kornerde arka direkteki Ndao topu kaleye göndermek istedi. Lens’in de dokunduğu top ağlarla buluştu. 01
33. dakikada Konyaspor’un soldan kullandığı köşe vuruşunda Jevtovic’in ön direkte topu kafayla arka direğe aşırttığı topa düzgün kafa vuruşunu yapan Ahmet Çalık, meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 11

Stat: Konya Büyükşehir Belediye
Hakemler: Bahattin Şimşek xx, İsmail Şencan xx, Kamil Çetin xx
Konyaspor: Sehic xx, Skubic xx, Ahmet xxx, Abdülkerim x, Guilherme xx, Amir xx, Jevtovic xxx, Sekidika x, Rahmanovic xx, Bytyqi xxx, Cikalleshi xx
Yedekler: Eray, Volkan, Adil, Oğuz Kağan, Shengelia, Miya, Barış, Diomande, Musa, Daci
Teknik Direktör: İlhan Palut
Fatih Karagümrük: Viviano x, Serhat x, Fatih xx, Zukanovic xx, Balkovec xx, Biglia xx, Ndao xx, Efe xx, Aksel xx, Lens xx, Borini x
Yedekler: Yavuz, Koray, Mevlüt, Egemen, Salibur, Campi, Bora, Ömer Faruk, Ali Rıza, Castro
Teknik Direktör: Francesco Farioli
Goller: Lens (dk. 30) (Fatih Karagümrük), Ahmet Çalık (dk. 33) (Konyaspor)
Sarı kart: Lens (Fatih Karagümrük)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

8 aylık hamile eşini öldüren koca tutuklandı, kızı korumaya alındı
YEREL HABERLER 8 aylık hamile eşini öldüren koca tutuklandı, kızı ...
Teyzesinin oğlunu öldürdü, yengesini yaraladı
YEREL HABERLER Teyzesinin oğlunu öldürdü, yengesini yaraladı
Tam kapanmada besiciler ve çobanlar yaylalarda mesaide
YEREL HABERLER Tam kapanmada besiciler ve çobanlar yaylalarda ...
Başkan Altay: “Bu yıl 28 ilçeye 700 milyonluk yatırım yapacağız”
YEREL HABERLER Başkan Altay: “Bu yıl 28 ilçeye 700 milyonluk yatırım ...
Uygulama noktasından otomobille kaçtı, yakalanınca ‘bisikletle geldim’ dedi
YEREL HABERLER Uygulama noktasından otomobille kaçtı, yakalanınca ...
Karatay’da yeni hedef 250 bin ton asfaltla rekor tazelemek
YEREL HABERLER Karatay’da yeni hedef 250 bin ton asfaltla rekor ...
Selçuklu Belediyesi’nden eğitime anlamlı destek
YEREL HABERLER Selçuklu Belediyesi’nden eğitime anlamlı destek
1 kilometrekarelik alanda 100'ün üzerinde obruk tespit edildi - Yeniden
YEREL HABERLER 1 kilometrekarelik alanda 100'ün üzerinde obruk ...
1 kilometrelik alanda 100'ün üzerinde obruk tespit edildi
YEREL HABERLER 1 kilometrelik alanda 100'ün üzerinde obruk tespit ...
Beyaz eşya yüklü tır alev alev yandı
YEREL HABERLER Beyaz eşya yüklü tır alev alev yandı
Buzdolabı yüklü TIR alev alev yandı
YEREL HABERLER Buzdolabı yüklü TIR alev alev yandı
Konyaspor'da Karagümrük maçı öncesi 5 eksik
YEREL HABERLER Konyaspor'da Karagümrük maçı öncesi 5 eksik
Otomobille gezintiye çıkan çocuklar kaza yaptı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Otomobille gezintiye çıkan çocuklar kaza yaptı: 2 ...
Yaralı puhu kuşu ve şahin tedaviye alındı
YEREL HABERLER Yaralı puhu kuşu ve şahin tedaviye alındı
Eşinin öldürdüğü 8 aylık hamile Tuba, 4 ay önce de bacağından bıçaklanmış (2)
YEREL HABERLER Eşinin öldürdüğü 8 aylık hamile Tuba, 4 ay önce de ...
Konya'da 8 aylık eşini öldürüp 2 yaşındaki kızını alıp kaçan zanlı yakalandı
YEREL HABERLER Konya'da 8 aylık eşini öldürüp 2 yaşındaki kızını ...
Karısını öldüren adam, eşi şikayetini geri çekince cezaevinden çıkmış
YEREL HABERLER Karısını öldüren adam, eşi şikayetini geri çekince ...
Eşinin öldürdüğü 8 aylık hamile Tuba, 4 ay önce de bacağından bıçaklanmış
YEREL HABERLER Eşinin öldürdüğü 8 aylık hamile Tuba, 4 ay önce de ...
DSİ Genel Müdürü Yıldız, su yapılarında boğulma tehlikesine karşı uyardı
YEREL HABERLER DSİ Genel Müdürü Yıldız, su yapılarında boğulma ...
'Koronavirüs hastalarında saç dökülmesi görülüyor'
YEREL HABERLER 'Koronavirüs hastalarında saç dökülmesi görülüyor'
Cezaevinden çıktı, eşini öldürüp kızını kaçırdı
YEREL HABERLER Cezaevinden çıktı, eşini öldürüp kızını kaçırdı
Cezaevinden çıktı, karısını boğazını keserek öldürdükten sonra kızını kaçırdı
YEREL HABERLER Cezaevinden çıktı, karısını boğazını keserek ...
Konyaspor’da Fatih Karagümrük maçı hazırlıkları devam ediyor
YEREL HABERLER Konyaspor’da Fatih Karagümrük maçı hazırlıkları devam ...
Konya'da takla atan otomobildeki 6 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Konya'da takla atan otomobildeki 6 kişi yaralandı