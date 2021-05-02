Süper Lig: Konyaspor: 5 - Fatih Karagümrük: 1 (Maç sonucu)

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Süper Lig’in 39. haftasında Konyaspor, Fatih Karagümrük’ü konuk etti. Müsabaka Konyaspor’un 51’lik galibiyetiyle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

61. dakikada Guilherme’nin sol kanattan kullandığı serbest vuruşta arka direkte iyi yükselen Abdülkerim’in kafa vuruşunda top kaleci Viviano’dan döndü. Cikalleshi dönen topu tamamlayarak takımını öne geçiren golü kaydetti. 21

64. dakikada sağ kanattan gelişen Konyaspor atağında Cikalleshi’nin ceza sahasına gönderdiği topta Bytyqi düzgün bir vuruşla kaleci Viviano’yu mağlup etmeyi başardı. 31

76. dakikada sağ kanattan ceza alanına giren Shengelia’nın dar açıdan çektiği şutunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.

85. dakikada hızlı gelişen Konyaspor atağında topla orta sahayı kat eden Abdülkerim’in pasında Cikalleshi, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu ağlara gönderdi. 41

89. dakikada sol kanattan topu içeriye çeviren Guilherme’nin pasında kale önündeki Daci düzgün bir vuruş yapamadı ve top direğin yanından dışarıya çıktı.

90+3. dakikada sol kanattan gelişen Konyaspor atağında Rahmanovic’in ceza sahasına gönderdiği topta Shengelia kaleciyi çalımladı ve fileleri havalandırdı. 51



Stat: Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Bahattin Şimşek xx, İsmail Şencan xx, Kamil Çetin xx

Konyaspor: Sehic xx, Skubic xx (Barış dk. 66 xx), Ahmet xxx, Abdülkerim xxx (Adil dk. 88 ?), Guilherme xxx, Amir Hadziahmetovic xx, Jevtovic xx (Diomande dk. 83 ?), Sekidika x (Shengelia dk. 66 xxx ), Rahmanovic xx, Bytyqi xxx, Cikalleshi xxx (Daci dk. 88 ?)

Yedekler: Eray, Volkan, Oğuz Kağan, Miya, Musa

Teknik Direktör: İlhan Palut

Fatih Karagümrük: Viviano x, Serhat x (Egemen dk. 82 ?), Fatih x, Zukanovic xx, Balkovec x (Koray dk. 70 x), Biglia xx (Mevlüt dk. 82 ?), Ndao x, Efe x (Castro dk. 61 x), Aksel x, Lens xx (Salibur dk. 70 x), Borini x

Yedekler: Yavuz, Campi, Bora, Ömer Faruk, Ali Rıza

Teknik Direktör: Francesco Farioli

Goller: Ahmet (dk. 33), Cikalleshi (dk. 61 ve 85), Bytyqi (dk 64), Shengelia (dk. 90+3) (Konyaspor), Lens (dk. 30) (Fatih Karagümrük)

Sarı kartlar: Amir Hadziahmetovic , Abdülkerim (Konyaspor) Lens, Ndao, Fatih, Serhat (Fatih Karagümrük)

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