David Sassarini: “Gol şansı bulduk ama maalesef değerlendiremedik”

Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu David Sassarini, Konyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada, gol şansı bulduklarını ancak değerlendiremediklerini ve ikinci yarıda oyun oynayamadıklarını söyledi.

Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu David Sassarini, Süper Lig’in 39. haftasında deplasmanda Konyaspor’a 51 mağlup oldukları maçın ardından açıklamalarda bulundu. Teknik Direktör Sassarini, maçta ilk golü bulan tarafın kendileri olduğunu fakat maçın devamında oyunu ve skoru koruyamadıklarını belirtti. Genellikle duran toplardan büyük zarar gördüklerini belirten Sassarini, "İlk yarıda golü attıktan sonra aslında 23 defa daha gol şansı bulduk ama maalesef değerlendiremedik. İkinci yarıda ise oyunumuzu oynayamadık. Duran toplar bize hasar veren yer oldu ve bu da filmin akışını değiştirdi, üzgünüz" diye konuştu.

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