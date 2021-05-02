İlhan Palut: “Değerli bir galibiyet aldık”

Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, Fatih Karagümrük karşısında sergiledikleri güzel oyunun karşılığında değerli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, Süper Lig’in 39. haftasında Fatih Karagümrük’ü 51 mağlup ettikleri maça ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada son haftalarda istedikleri sonuçları alamadıklarını ifade eden İlhan Palut, “Kimi zaman sahada iyi mücadelelerimizi sonuca yansıtamıyorduk bazen de istediğimiz oyunu oynayamıyorduk. Sonuç olarak öyle bir noktaya geldik ki, sahamızda bu maçı kazanmamız gerekiyordu. Çünkü ligin boyu kısaldı. Futbolcularım, Galatasaray maçından hemen sonra bu maçın konsantrasyonuna başladılar. Maç öncesi bütün hazırlıklarımız kazanmaya yönelikti. Herkes hazırdı ve sadece sahada uygulaması kalmıştı. Futbolcularımız 90 dakika boyunca çok güzel mücadele örneği gösterdiler. Özellikle ikinci yarı pozitif futbol anlamında sahada çok iyi bir Konyaspor vardı. Sonuçtan da belli olacağı üzere değerli bir galibiyet aldık. Ligin kalan maçlarında da Konyaspor'a yakışan skorları sahada almaya çalışacağız. Bugün, sahadaki mücadele ve futbollarından dolayı futbolcu kardeşlerimi kutluyorum" ifadelerini kullandı.

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