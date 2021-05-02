Alev alev yanan tandırlık korkuttu

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, dört katlı bir apartmanın bahçesinde bulunan tandırlık adı verilen müştemilattan yükselen alevler, çevre sakinleri arasında korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu.



Edinilen bilgiye göre, Müftü Mahallesi 1036 Sokak BSA kanalı yakınlarında, bir apartmanın bahçesinde kulübe yangını olduğunun ihbar edilmesi üzerine adrese itfaiye ekipleri yönlendirildi. Kısa sürede verilen adrese gelen itfaiye ekipleri, bahçeden yükselen alevlere müdahale etti. Yangın, binalara sıçramadan kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Zaman zaman patlama seslerinin de duyulduğu yangın esnasında çevrede oturan vatandaşlar panik yaşadı. Yangının elektrik kontağından çıktığının belirlendiği öğrenildi.

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