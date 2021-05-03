Koronavirüsten ölen eski vekil, son yolculuğuna uğurlandı

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Atilla ATMACA/EREĞLİ (Konya), (DHA)ANKARA´da koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitiren AK Parti eski Milletvekili Burhanettin Uysal (57), memleketi Konya'nın Ereğli ilçesinde toprağa verildi.

Karabük Üniversitesi´nin kurucu rektörlerinden olan 26'ncı dönem AK Parti Karabük Milletvekili Burhanettin Uysal, koronavirüs tedavisi gördüğü Ankara Şehir Hastanesi'nde bugün yaşamını yitirdi. Uysal'ın cenazesi, memleketi Konya´nın Ereğli ilçesine getirildi. Uysal için Ulu Cami önünde tören düzenlendi. Törene TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Konya Valisi Vahdettin Özkan, AK Parti Konya Milletvekili Halil Etyemez ve yakınları katıldı.

Uysal'ın cenazesi kılınan namazın ardından ilçe mezarlığına defnedildi. DHA-Genel Türkiye-Konya / Ereğli Atilla ATMACA

2021-05-03 17:35:26



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