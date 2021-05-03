Konya’da temizlik görevlisinin bulduğu 10 bin lira sahibine teslim edildi.

Merkez Meram İlçe Belediyesi Çevre ve Koruma Kontrol Müdürlüğüne bağlı süpürgeli araç operatörü Abdullah Karabacak, Larende Caddesi civarında temizlik yaptığı sırada 10 bin lira buldu. Abdullah Karabacak, bulduğu parayı Feridiye Polis Merkezi'ne giderek teslim etti. Parasını kaybettiği ihbarında bulunan esnaf Mehmet Ali Uslu, parasını polis merkezinde polislerden, temizlik görevlisi ve Belediye Başkanı Mustafa Kavuş eşliğinde tutanak ile teslim aldı. Uslu, Abdullah Karabacak’a teşekkür ederken, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş da Ramazan ayında böyle duyarlı bir davranış gösteren personeline hediye vererek teşekkür etti.

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, “Abdullah kardeşimiz belediyemizin temizlik ekibinde hizmet ediyor uzun zamandır. Mübarek gün kardeşimizin düşürdüğü bir miktar parayı kendisi buluyor. Şahsın kendisine ulaşıp parayı teslim ettiler. Allah razı olsun. Elhamdülillah son bir sene içerisinde belediye çalışanlarımızdan en az 78 defa şahit olduk. Bazen mücevherat, bazen değerli eşya, cüzdan gibi örneklerle hepsinde buna benzer örneklerle vatandaşlarımıza kardeşlerimiz ulaştırdı. Ben onlara bu güzel ahlak örneği hareketlerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Paranın çok kıymetli olduğu bir dönemde, belki ihtiyacı da vardı çünkü gelirler belli ama sahibine teslim etmeleri hem İslami hem insani açıdan çok duyarlı bir davranış. Ben diğer kardeşlerimize örnek olması adına kendisini tebrik ediyorum” diye konuştu.

Parasını teslim alan esnaf Mehmet Ali Uslu, “Dükkandan çıktım, üzerimde 30 bin lira para vardı. Senet 30 bin liraydı. Bankaya gittiğimde 10 bin lirayı bulamadım. Polise ihbar ettim. Meram Belediyesindeki arkadaş parayı bulmuş. Feridiye Karakolu’ndan çağırdılar. Arkadaş parayı verdi sağ olsun. Böyle duyarlı vatandaşlara ihtiyacımız var” ifadelerini kullandı.

Parayı bulan temizlik görevlisi Abdullah Karabacak ise, Meram Belediyesi Çevre ve Koruma Kontrol Müdürlüğüne bağlı olduğunu belirterek, “Süpürgeli araç kullanıyorum. Günlük rutin mıntıkamda çalışırken bir miktar para buldum, sahibine teslim ettik mutluyuz” dedi.

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