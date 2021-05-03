Temizlik görevlisinin bulduğu 10 bin lira sahibine teslim edildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Temizlik görevlisinin bulduğu 10 bin lira sahibine teslim edildi

İHA

Temizlik görevlisinin bulduğu 10 bin lira sahibine teslim edildi

Konya’da temizlik görevlisinin bulduğu 10 bin lira sahibine teslim edildi.
Merkez Meram İlçe Belediyesi Çevre ve Koruma Kontrol Müdürlüğüne bağlı süpürgeli araç operatörü Abdullah Karabacak, Larende Caddesi civarında temizlik yaptığı sırada 10 bin lira buldu. Abdullah Karabacak, bulduğu parayı Feridiye Polis Merkezi'ne giderek teslim etti. Parasını kaybettiği ihbarında bulunan esnaf Mehmet Ali Uslu, parasını polis merkezinde polislerden, temizlik görevlisi ve Belediye Başkanı Mustafa Kavuş eşliğinde tutanak ile teslim aldı. Uslu, Abdullah Karabacak’a teşekkür ederken, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş da Ramazan ayında böyle duyarlı bir davranış gösteren personeline hediye vererek teşekkür etti.
Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, “Abdullah kardeşimiz belediyemizin temizlik ekibinde hizmet ediyor uzun zamandır. Mübarek gün kardeşimizin düşürdüğü bir miktar parayı kendisi buluyor. Şahsın kendisine ulaşıp parayı teslim ettiler. Allah razı olsun. Elhamdülillah son bir sene içerisinde belediye çalışanlarımızdan en az 78 defa şahit olduk. Bazen mücevherat, bazen değerli eşya, cüzdan gibi örneklerle hepsinde buna benzer örneklerle vatandaşlarımıza kardeşlerimiz ulaştırdı. Ben onlara bu güzel ahlak örneği hareketlerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Paranın çok kıymetli olduğu bir dönemde, belki ihtiyacı da vardı çünkü gelirler belli ama sahibine teslim etmeleri hem İslami hem insani açıdan çok duyarlı bir davranış. Ben diğer kardeşlerimize örnek olması adına kendisini tebrik ediyorum” diye konuştu.
Parasını teslim alan esnaf Mehmet Ali Uslu, “Dükkandan çıktım, üzerimde 30 bin lira para vardı. Senet 30 bin liraydı. Bankaya gittiğimde 10 bin lirayı bulamadım. Polise ihbar ettim. Meram Belediyesindeki arkadaş parayı bulmuş. Feridiye Karakolu’ndan çağırdılar. Arkadaş parayı verdi sağ olsun. Böyle duyarlı vatandaşlara ihtiyacımız var” ifadelerini kullandı.
Parayı bulan temizlik görevlisi Abdullah Karabacak ise, Meram Belediyesi Çevre ve Koruma Kontrol Müdürlüğüne bağlı olduğunu belirterek, “Süpürgeli araç kullanıyorum. Günlük rutin mıntıkamda çalışırken bir miktar para buldum, sahibine teslim ettik mutluyuz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Selçuklu Vefa Ekipleri tam kapanma döneminde de aralıksız görev başında
YEREL HABERLER Selçuklu Vefa Ekipleri tam kapanma döneminde de ...
Koronavirüsten ölen eski vekil, son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Koronavirüsten ölen eski vekil, son yolculuğuna ...
Başkan Kavuş: “Sokaklardaki can dostlarımızı unutmayalım”
YEREL HABERLER Başkan Kavuş: “Sokaklardaki can dostlarımızı ...
Konya'da şehir geneline kuş evleri monte edildi
YEREL HABERLER Konya'da şehir geneline kuş evleri monte edildi
Kuzenini öldürüp, yengesini yaralayan zanlı: İlişkileri vardı (2)
YEREL HABERLER Kuzenini öldürüp, yengesini yaralayan zanlı: ...
Doğa harikası Eğrigöl’de açan çiçekler eşsiz görüntüler oluşturuyor
YEREL HABERLER Doğa harikası Eğrigöl’de açan çiçekler eşsiz ...
Teyzesinin oğlunu öldürüp yengesini yaralayan zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Teyzesinin oğlunu öldürüp yengesini yaralayan zanlı ...
Konya’da silahlı, bıçaklı kavga: 1’i ağır 4 yaralı
YEREL HABERLER Konya’da silahlı, bıçaklı kavga: 1’i ağır 4 yaralı
Kuzenini öldürüp, yengesini yaralayan zanlı: İlişkileri vardı
YEREL HABERLER Kuzenini öldürüp, yengesini yaralayan zanlı: ...
Karatay’da ilaçlama çalışmaları başladı
YEREL HABERLER Karatay’da ilaçlama çalışmaları başladı
Konya Büyükşehir Belediyesi bal üreticisinin yanında
YEREL HABERLER Konya Büyükşehir Belediyesi bal üreticisinin yanında
İki grup arasında silahlı, bıçaklı kavga: 1'i ağır 4 yaralı
YEREL HABERLER İki grup arasında silahlı, bıçaklı kavga: 1'i ağır 4 ...
Kiraz bahçelerinden kartpostallık görüntüler
YEREL HABERLER Kiraz bahçelerinden kartpostallık görüntüler
Kısıtlamayı ihlal edince cezadan kurtulamadılar
YEREL HABERLER Kısıtlamayı ihlal edince cezadan kurtulamadılar
Kısıtlamada köy odasında toplanan 14 kişiye 47 bin 600 lira ceza
YEREL HABERLER Kısıtlamada köy odasında toplanan 14 kişiye 47 bin ...
Kapalı restoranda patlama meydana geldi
YEREL HABERLER Kapalı restoranda patlama meydana geldi
Konya’da bir lokantada patlama Patlama sonrası çıkan yangında iş yeri kullanılamaz hale geldi
YEREL HABERLER Konya’da bir lokantada patlama Patlama sonrası çıkan ...
Alev alev yanan tandırlık korkuttu
YEREL HABERLER Alev alev yanan tandırlık korkuttu
İlhan Palut: “Değerli bir galibiyet aldık”
YEREL HABERLER İlhan Palut: “Değerli bir galibiyet aldık”
Ersan Parlatan: “Özlediğimiz bir 3 puandı”
YEREL HABERLER Ersan Parlatan: “Özlediğimiz bir 3 puandı”
David Sassarini: “Gol şansı bulduk ama maalesef değerlendiremedik”
YEREL HABERLER David Sassarini: “Gol şansı bulduk ama maalesef ...
İttifak Holding Konyaspor- Fatih Karagümrük maçının ardından
YEREL HABERLER İttifak Holding Konyaspor- Fatih Karagümrük maçının ...
İttifak Holding Konyaspor - Fatih Karagümrük (EK FOTOĞRAFLAR )
YEREL HABERLER İttifak Holding Konyaspor - Fatih Karagümrük (EK ...
Süper Lig: Konyaspor: 5 - Fatih Karagümrük: 1 (Maç sonucu)
YEREL HABERLER Süper Lig: Konyaspor: 5 - Fatih Karagümrük: 1 (Maç ...