Milli cimnastikçi Elif Ceren Çolak'a, Konya'da coşkulu karşılama

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Milli cimnastikçi Elif Ceren Çolak'a, Konya'da coşkulu karşılama

DHA

Milli cimnastikçi Elif Ceren Çolak'a, Konya'da coşkulu karşılama


Adem YILDIZ/KONYA, (DHA) RUSYA'da düzenen Trampolin Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda gümüş ve bronz madalya kazanan Elif Ceren Çolak, Konya'da ailesi ve sporcular tarafından coşkuyla karşılandı.
Selçuklu Belediyesi Spor Okulları'nda cimnastikle tanışan, geçtiğimiz yıl da Konyaspor mayosu giyen 16 yaşındaki Elif Ceren Çolak, Rusya´daki Trampolin Cimnastik Avrupa Şampiyonası´nda sergilediği performansla gençler senkronize klasmanında ikinci olarak gümüş, bireyselde de üçüncü olarak bronz madalyaya ulaştı. Elif Ceren, Türkiye´ye bu alanda ilk kez madalya sevinci yaşattı.
Elif Ceren Çolak, memleketi Konya'da annesi Özlem Çolak, babası Fatih Mehmet Çolak, Türkiye Cimnastik Federasyonu Yönetim Kurulu üyeleri Mehmet Günbaş ve Ahmet Bilgiç, Konya Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdurrahman Şahin, Konya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Remzi Ay, Cimnastik Konya İl Temsilcisi Mehmet Ali Çakar, antrenörler ve sporcular tarafından karşılandı.
Şampiyonaya her ay 3 hafta antrenman yaparak hazırlandıklarını aktaran Elif Ceren Çolak, şunları söyledi:
''Şampiyonaya her ay 3 hafta Bolu´da kamp yaparak hazırlandık. 5 ay boyunca orada çok sıkı çalıştık. Bir arada olmamız motivasyonumuzu çok artırdı. Böyle bir başarı bekliyorduk. Herkes bize çok güveniyordu. Onların güveni bizi daha çok motive etti. Bu güveni boşa çıkartmadık. Bu yılın sonunda Dünya Şampiyonası var, ona hazırlanıyoruz. Orada da inşallah madalya hedefliyoruz. En büyük hedefimiz de olimpiyatlar. İnşallah olimpiyatlarda da madalya hedefliyoruz. Ülkemize bu duyguyu yaşattığımız için çok mutluyuz.''
Antrenör Şükrü Alp Arı ise "Elif Ceren 2017´de ilk Dünya Şampiyonası´na katıldı. 12 yaşında finale kalmıştı. Büyük başarılar getireceğini zaten o zaman göstermişti. Daha sonrasında artık biz finali başarı olarak gördüğümüz yarışmada tarihimizin ilk madalyasını aldı. Kendisini tebrik ediyorum" dedi.
Anne Özlem Çolak da kızıyla gurur duyduğunu belirterek, ''Ceren ilkokul birinci sınıftan beri bu sporu yapıyor. Sürekli bir koşuşturma halinde; okul, spor sürekli antrenmanlarda. En son 5-6 aydır çok yoğun bir kamp dönemi yaşadı. Şampiyonada çok heyecanlandık. Ağlaya ağlaya seyrettim. Madalya alacağını biliyorduk. Çok çalıştılar, emek verdiler. Daha önce de başarılar almıştı ama bu başarısı ülkemiz için de bizim için de çok güzeldi" ifadelerini kullandı.
Baba Fatih Mehmet Çolak da ''Hepimiz çok gururluyuz. Hedeflerine ulaştıklarını gördük, bu da bizi gururlandırdı. En çok da çocuğumuzun sevindiğini görmek bizi çok duygulandırdı. Yıllarca süren çalışmaların ardından son 5-6 aydır yoğun kamp süreçlerinin sonucunda beklenen diyebileceğimiz dereceye ulaşıldı. Bunun haklı gururunu yaşıyoruz'' diye konuştu.
Cimnastik Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Günbaş ise Türkiye'nin cimnastikte her geçen gün geliştiğine dikkat çekti. Günbaş şunları kaydetti:
''Bu büyük bir başarı. Yaz kış demeden senelerce emek veriliyor, alın teri dökülüyor. Elif kızımız hem sporculuğu ile hem saygı ve sevgisi ile örnek bir sporcuydu. Şimdi bu örneklerinin arasına madalyaları da koydu. İnanıyorum ki Elif, Avrupa, dünya ve olimpiyatlarda Konya´mızı ve ülkemizi başarıyla temsil edecek. Şükrü hocamızı, ailesini ve tüm emeği geçenleri tebrik ediyorum. Eskiden yarışmalara katılmazdık. Şimdi gittiğimiz yarışmalarda madalya kaçırdığımıza üzülüyoruz. Tarihimizde 4 olimpiyat kotası aldık. Türkiye Cimnastik Federasyonu büyük bir ailedir. Bu aile el ele verdiğinde neler yapılabileceğini tüm ülkeye gösteriyor. Bize destek olan Gençlik ve Spor Bakanımıza, Spor Genel Müdürümüze teşekkür ediyorum. Ayrıca sporcularımızla yakından ilgilenen Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan´a da şükranlarımı arz ediyorum."GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Elif Ceren'in karşılanması
Annesinin sarılması
Ailesi ve Elif Ceren'den detay
Genel ve detay
Röportajlar
DHA-Spor Türkiye-Konya Adem YILDIZ
2021-05-04 16:46:42

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Park ve bahçeler görevlisi köpeğe eliyle su içirdi
YEREL HABERLER Park ve bahçeler görevlisi köpeğe eliyle su içirdi
'Hayvan otlatma' kavgasında baba- oğlu öldürdü
YEREL HABERLER 'Hayvan otlatma' kavgasında baba- oğlu öldürdü
Şampiyon Elif Ceren Çolak, memleketi Konya'da sevinçle karşılandı Elif Ceren Çolak: “Ülkemize bu duyguyu yaşattığım için çok mutluyum”
YEREL HABERLER Şampiyon Elif Ceren Çolak, memleketi Konya'da ...
Ereğli Belediyesi 180 bin adet fide dağıttı
YEREL HABERLER Ereğli Belediyesi 180 bin adet fide dağıttı
Anlaşmazlık yaşadığı kişiyi yaraladı, oğlunu öldürdü
YEREL HABERLER Anlaşmazlık yaşadığı kişiyi yaraladı, oğlunu öldürdü
Konya Büyükşehir 4 ilçeye daha mezbaha kazandırdı
YEREL HABERLER Konya Büyükşehir 4 ilçeye daha mezbaha kazandırdı
Konya Ovasında su yetersizliği tehlike sinyalleri veriyor Başkan Yağız: “Havza bazlı üretime geçilmesi gerekiyor”
YEREL HABERLER Konya Ovasında su yetersizliği tehlike sinyalleri ...
Konya'da ramazanın vazgeçilmez lezzeti, tahinli pide
YEREL HABERLER Konya'da ramazanın vazgeçilmez lezzeti, tahinli pide
'Hortum almaya çıktık' dediler, 3 bin 150'şer lira ceza yediler
YEREL HABERLER 'Hortum almaya çıktık' dediler, 3 bin 150'şer lira ...
Koronavirüsten ölen eski vekil, son yolculuğuna uğurlandı/ Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Koronavirüsten ölen eski vekil, son yolculuğuna ...
Korona virüsten hayatını kaybeden eski AK Parti Milletvekili Uysal son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Korona virüsten hayatını kaybeden eski AK Parti ...
Temizlik görevlisinin bulduğu 10 bin lira sahibine teslim edildi
YEREL HABERLER Temizlik görevlisinin bulduğu 10 bin lira sahibine ...
Selçuklu Vefa Ekipleri tam kapanma döneminde de aralıksız görev başında
YEREL HABERLER Selçuklu Vefa Ekipleri tam kapanma döneminde de ...
Koronavirüsten ölen eski vekil, son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Koronavirüsten ölen eski vekil, son yolculuğuna ...
Başkan Kavuş: “Sokaklardaki can dostlarımızı unutmayalım”
YEREL HABERLER Başkan Kavuş: “Sokaklardaki can dostlarımızı ...
Konya'da şehir geneline kuş evleri monte edildi
YEREL HABERLER Konya'da şehir geneline kuş evleri monte edildi
Kuzenini öldürüp, yengesini yaralayan zanlı: İlişkileri vardı (2)
YEREL HABERLER Kuzenini öldürüp, yengesini yaralayan zanlı: ...
Doğa harikası Eğrigöl’de açan çiçekler eşsiz görüntüler oluşturuyor
YEREL HABERLER Doğa harikası Eğrigöl’de açan çiçekler eşsiz ...
Teyzesinin oğlunu öldürüp yengesini yaralayan zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Teyzesinin oğlunu öldürüp yengesini yaralayan zanlı ...
Konya’da silahlı, bıçaklı kavga: 1’i ağır 4 yaralı
YEREL HABERLER Konya’da silahlı, bıçaklı kavga: 1’i ağır 4 yaralı
Kuzenini öldürüp, yengesini yaralayan zanlı: İlişkileri vardı
YEREL HABERLER Kuzenini öldürüp, yengesini yaralayan zanlı: ...
Karatay’da ilaçlama çalışmaları başladı
YEREL HABERLER Karatay’da ilaçlama çalışmaları başladı
Konya Büyükşehir Belediyesi bal üreticisinin yanında
YEREL HABERLER Konya Büyükşehir Belediyesi bal üreticisinin yanında
İki grup arasında silahlı, bıçaklı kavga: 1'i ağır 4 yaralı
YEREL HABERLER İki grup arasında silahlı, bıçaklı kavga: 1'i ağır 4 ...