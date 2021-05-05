Vali Özkan, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü’nde incelemelerde bulundu

Konya Valisi Vahdetin Özkan, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü’nde incelemelerde bulundu ve yetkililerden yapılan çalışmalara ilişkin brifing aldı.

Çağrı merkezinde görevli jandarma, emniyet, sağlık, itfaiye, orman ve AFAD acil kurumlarının çağrı yönlendirici personeli ve çağrı karşılayıcı personeli ile bir süre sohbet eden Vali Vahdettin Özkan, vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için gerekli tüm çalışmaların hassasiyetle yürütüldüğünü belirtti. Vali Özkan’a 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü ziyaretlerinde İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç ve 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü İrfan Yüksel eşlik etti.

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