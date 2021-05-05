Doç. Dr. Özler: “Gebeliğinde çeşitli riskler tespit edilen anne adayları perinatoloji uzmanlarına başvurmalıdır”

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Perinatolog Doç. Dr. Sibel Özler, gebeliğinde annede ya da bebekte çeşitli riskler tespit edilen anne adaylarının mutlaka perinatoloji uzmanlarına başvurmaları gerektiğini söyledi.

Medicana Konya Hastanesi Kadın Hastalıkları Uzmanı Perinatolog Doç. Dr. Sibel Özler, perinatoloji ve yüksek riskli gebelikler bilim dalı hakkında bilgiler verdi. Perinatoloji ve yüksek riskli gebelikler dalının, gebelik öncesi, gebelikte, doğumda ve sonraki lohusalık döneminde anne veya bebekte meydana gelebilecek olumsuzlukların erken dönemde taranması, erken tanısı ve tedavisini amaç edindiğini anlatan Doç. Dr. Sibel Özler, “Yüksek riskli gebeliklere perinatolog bakmaktadır. Perinatolog (maternalfetal tıp uzmanı), Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanıdır ve uzmanlığının ardından üç yıl süren üst uzmanlık eğitimi alır, riskli gebeliklerin tanı, takip ve tedavileri konusunda da uzman olur. Perinatoloji bilim dalı anne ve bebek sağlığıyla ilgilenir. Hamilelik sırasındaki annede oluşabilecek diyabet, hipertansiyon, gebelik kolestazı, erken doğum, rahim ağzı kısalıkları (servikal yetmezlik) gibi hastalıkların erken tanısı, tedavisi ve gebelik boyunca takibi, ayrıca bebekte oluşabilecek genetik hastalıklar, kalp hastalıkları, iskelet hastalıkları, omurga açıklıkları, ikiz gebelikler, gelişme geriliği gibi risklerin, taranması ve ayrıntılı ultrason, amniyosentez yaparak bebekteki hastalıkların erken tanısının konulması, gebelik boyunca takip edilmesi, anne karnındaki bebeklerde saptadığı ve anne karnında tedavi edilebilen hastalıkların tedavisini de yapmak uzmanlık alanını oluşturmaktır. Ayrıca gebelik düşünen fakat tıbbi sorunları olan, ilaç kullanan, genetik hastalığı olan ve tekrarlayan düşükleri olan kadınlara gebelik öncesi danışmanlık hizmeti vermek ve gerekli tedavileri düzenlemekte perinatologun görevlerindendir” dedi.



"Gebeliğinde annede ya da bebekte çeşitli riskler tespit edilen, komplikasyon gelişen anne adayları mutlaka perinatoloji uzmanlarına başvurmalıdır"

Yüksek riskli gebeliklerin hangileri olduğuna değinen Dr. Özler, “35 yaş üstü ya da 18 yaş altındaki gebelikler, önceki gebeliklerinde tekrarlayan düşük, erken doğum, diyabet, tansiyon, troid hastalığı, epilepsi, genetik hastalıklı ya da organlarında anormallik olan bebek doğurma öyküsü olan, önceden rahim ameliyatı, sezaryen, myom ameliyatı, rahim ağzı ameliyatı olan, tekrarlayan düşüğü olan ve kanaması olan, dış gebelikler, erken doğum yapanlar, akraba evliliği olanlar, aşırı kilolu veya zayıf gebelikler, gebelikte tarama sonucu bebekte genetik hastalık riski olması, anne karnındaki bebekte gelişme geriliği ve bebekte kan akımı bozukluğu olması, kan uyuşmazlıkları, ikiz çoğul gebelikler, amnios sıvısı anomalileri, plasenta yerleşim anomalileri (plasenta previatotalis, plasenta previaacreata), iri bebek, annenin enfeksiyonlarının bebeğe yansıması, bebekte, omurga açıklığı, beyinde su toplaması, bebekte kist olması, bebeğin idrar yollarında genişleme olmasını yüksek riskli gebelik olarak tanımlıyoruz. Anne ya da bebekten kaynaklanan, çeşitli risk faktörleri taşıyan, tespit edilen ve gebelik düşünen anne adayları ve gebeliğinde annede ya da bebekte çeşitli riskler tespit edilen, komplikasyon gelişen anne adayları mutlaka perinatoloji uzmanlarına başvurmalıdır” diye konuştu.

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