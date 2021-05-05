Başkan Kütükcü: “Konya, sanayi merkezi haline geldi”

Konya Sanayi Odası (KSO) Başkanı Memiş Kütükcü, Konya’nın Türkiye’nin önemli sanayi merkezlerinden birisi haline geldiğini söyledi.

Başkan Kütükcü, Ekonomi Gazetecileri Derneği’nin (EGD) online platformda gerçekleştirdiği ‘Türkiye Ekonomiyi Konuşuyor’ programına konuk oldu. Programda Konya sanayisini anlatan Kütükcü, 5 yıl önce odaklandıkları ‘savunma ve havacılık’ sektöründe yaptıkları hamlelerle Konya’yı önemli bir merkez haline dönüştürdüklerini söyledi. Aselsan’ın Konya’da gerçekleştirdiği yatırıma yerel yatırımcıların desteğiyle kurulan bir şirketle destek verdiklerini anlatan Kütükcü, “Çabalarımız savunma sanayi sektörünü şehrimizin 3’üncü büyük sektörü yaptı” dedi.



Yatırıma çekilişle tahsis

Aynı zamanda Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu Başkanlığı görevini sürdüren Kütükcü, son 5 yılda Konya sanayisinin yüksek katma değerli üretime yöneldiğini belirterek, şunları söyledi: “Savunma sanayimizi, makine, otomotiv ve hububat olarak sıralanan üretim yelpazemizin üçüncü sırasına yerleştirmeyi başardık. Savunma başta olmak üzere şu anda pek çok sanayi sektörümüzde pandemiye rağmen bir ihracat ve yatırım hareketliliği var. Modern sanayi altyapısıyla Türkiye’nin en büyük OSB’lerinden biri olan Konya OSB’de 5’inci genişleme alanımızda sanayicilerimize yoğun talepten dolayı noter huzurunda arsa tahsis etmek zorunda kaldık. Bu şehrimizin yatırım iştahının önemli bir göstergesi.”

Huğlu ve Üzümlü mahallelerinin özellikle av tüfeği üretme kültürü üzerine odaklandığını, bunun yanı sıra şu anda şehirde savunma sanayi alanında çok ciddi bir kararlılık olduğunu anlatan Kütükcü, “5 yıl önce savunma sanayini gündemimize aldık. Fuarlar, zirveler yaparak farkındalık oluşturduk. Şehir olarak Konya Savunma Sanayi A.Ş’yi kurduk. Uzun süren çabalarla bu şirketimiz Aselsan’la Konya’da ortak yatırım yaptı. Bugün ‘Uzaktan Komutalı Silah Sistemleri’ üretiminde söz sahibi bir şehir haline geldik. Bu yatırım beraberinde gelecek yatırımlarla, Konya sanayisine savunma, havacılık ve medikalde yepyeni bir pencere açtı” diye konuştu.



Orta yüksek teknoloji atağı

2016 yılında 1,6 milyar dolar ihracat yapan Konya’nın geçen yılı 2,1 milyar dolarlık ihracatla kapattığını belirten Kütükcü, son yıllarda gerçekleştirdikleri hamlelerin Konya sanayi yapısında ‘Orta Yüksek Teknoloji’ oranını yüzde 46 seviyesine taşıdığını söyledi. İlk arge merkezini 2012’de kuran Konya’nın arge ve tasarım merkezleri sayısını 25’e çıkardığını ancak bunu yeterli bulmadıklarını anlatan Kütükcü, “OSB’lerimizi büyütüyoruz. Kurduğumuz teknokent, 6 sektörde oluşturduğumuz kümelenme çalışmalarımızla Konya’yı yüksek katma değerli ürünlerin üretildiği bir merkeze dönüştürüyoruz” ifadelerini kullandı.



Hızlı tren projeleri talebi

Konya’nın ekonomi yönetiminden ovaya dış havzalardan daha fazla su getirme projeleri, OSB’lerin genişletilmesi, limanlara daha hızlı bağlanma gibi talepleri olduğunu hatırlatan Kütükcü, “Geçtiğimiz yıl şehrimize bir lojistik merkez kazandırıldı. KonyaKaramanMersin Hızlandırılmış Demiryolu Hattı Projesi’nin tamamlanması büyük önem taşıyor. Sanayi ve tarım ürünleri üretimini artıran Konya’nın Mersin ve Antalya limanlarına daha ekonomik ve hızlı ulaşımını sağlayacak aynı zamanda turizm gelirlerimizi de artıracak bu yöndeki projelerin daha erken kazanımı sadece şehrimize değil, ülkemiz ekonomisine güç kazandıracak” dedi.

Konya’nın hızlı trenle tanışan şehirlerden biri olduğunu, bu durumun ekonomiye ve sosyal yaşama olumlu etkiler sağladığını belirten Kütükcü, “1 saat 50 dakikada Ankara’ya, 4 saat 50 dakikada İstanbul’a ulaşım sağlayabilen Konya, AntalyaKonyaKayseri Hızlı Tren Projesi’yle turizmine, KonyaMersin Hızlı Tren Projesi’yle dış ticaretine önemli ivme kazandırabilecek. Bu yatırımların hayata geçmesini bekliyoruz. Bugün dünyanın neredeyse her ülkesine ihracat gerçekleştiren Konya, en fazla ihracatını ABD, Irak, Özbekistan, Almanya ve Rusya’ya yapıyor. Dış ticaret fazlası veren bir şehir olarak ihracatımızı artıracak projeler geliştirmeye devam ediyoruz. Son yıllarda uluslararası markaların yatırımlarıyla tercih ettiği bir şehir haline geldik. Üniversitesanayi işbirliğinde 7 üniversite ve 16 sanayiciyle ortak, OSB’sinde Innopark Konya Teknoloji Geliştirme Bölgesi adında teknokent kurmuş ilk şehir olduk. Şehrimizin yüksek katma değer üretmesi yönündeki çabalarımızı aralıksız sürdüreceğiz” diye konuştu.

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