Selçuklu Belediyesi tam kapanmada da sokak hayvanlarını unutmadı

Yaz ve kış aylarında hava şartlarından olumsuz etkilenen sokak hayvanlarını ihmal etmeyen Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi, pandemi ve tam kapanma döneminde de ilçenin çeşitli noktalarına yerleştirdiği kedi, köpek ve kuş besleme istasyonları aracılığıyla onları unutmuyor.

Yıl boyunca mevsimsel olumsuz hava şartlarından etkilenen sokak hayvanlarını unutmayan Selçuklu Belediyesi, pandemi ve sonraki süreçte oluşan tam kapanma döneminde yiyecek ve su ihtiyacı daha da artan sokak hayvanlarını göz ardı etmiyor. Belediyeye bağlı Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçe geneline belediye tarafından yerleştirilen kedi, köpek ve kuş istasyonlarına belli periyotlar halinde yiyecek ve su takviyesi yaparak sokak hayvanlarının ihtiyaçlarını karşılıyor. Selçuklu Belediyesi sağlık işleri ekipleri sokak hayvanlarını besleme istasyonlarının haricinde yıl boyunca ilçede bulunan parklara, yeşil alanlara ve muhtelif yerlere yiyecek ve su bırakarak, kuş ve sokak hayvanlarının susuzluk ve açlıktan ölmesini engellemeyi amaçlıyor.

Hava sıcaklıkların neredeyse yaz ayı seviyelerine geldiği ve bir de pandemiyle tam kapanma sürecinin eklenmesi nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan kuşlarla sokak hayvanları için yiyecek bırakma işleminin devam edeceğini belirten Selçuklu Belediyesi Sağlık Müdürlüğü ekipleri, yaz mevsimi boyunca çalışmaların rutin olarak devam edeceği bilgisini verdi. Selçuklu Belediyesi, sokak hayvanlarına kolay ulaşabilecekleri alanlarda oluşturduğu 100 adet kedi evi, 25 adet köpek beslenme istasyonu, 15 adet de kuş evi ve besleme istasyonu ile yardımcı oluyor.

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