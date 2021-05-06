Konyaspor olağanüstü kongreye gidiyor

Bakan Koca vaka sayısı en çok azalan illeri açıkladı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Konyaspor'da olağanüstü kongre kararı alındığı bildirildi. Yeşilbeyazlı kulüp 24 Mayıs’ta kongreye gidecek.

Konyaspor Kulübü’nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Konyaspor Kulübü Derneği Yönetim Kurulu’nun 05.05.2021 tarih ve 995 sayılı kararı ile kulübümüzün Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının aşağıdaki gündem maddelerine göre 24 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 18.00'de Selçuklu Kongre Merkezi Konya Anadolu Oditoryum Salonunda yapılmasına, çoğunluk sağlanamadığı takdirde II. Toplantının 31 Mayıs 2021 Pazartesi günü aynı yer ve saatte yapılmasına, değerli dernek üyelerimize ve kamuoyuna saygı ile duyurulur” ifadelerine yer verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.