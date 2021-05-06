Cimnastikte Türkiye’nin gururu olan Elif Çolak Başkan Altay’la buluştu

Rusya’da düzenlenen Trampolin Cimnastik Avrupa Şampiyonası’nda iki ayrı klasmanda gümüş ve bronz madalya kazanarak Türkiye’ye bu alanda ilk kez madalya sevinci yaşatan Elif Ceren Çolak, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ı ziyaret etti. Başkan Altay, genç sporcuyu tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Trampolin Cimnastik Avrupa Şampiyonası’nda kazandığı madalyalarla Türkiye’nin gururu olan 16 yaşındaki Elif Ceren Çolak, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ı ziyaret etti. Ziyarette başarılı sporcu Elif ile birlikte; Türkiye Cimnastik Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Günbaş ve Ahmet Bilgiç, Konya Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdurrahman Şahin, Konya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Remzi Ay, Cimnastik Konya İl Temsilcisi Mehmet Ali Çakar, Elif Ceren Çolak’ın antrenörü Şükrü Alp Arı da yer aldı. Elde edilen tarihi başarı dolayısıyla başta Konya olmak üzere tüm Türkiye’nin büyük bir gurur yaşadığını belirten Başkan Uğur İbrahim Altay, genç sporcuyu tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

Elif Ceren Çolak, Rusya’nın Soçi kentinde düzenlenen Trampolin Cimnastik Avrupa Şampiyonası’nda gençler senkronize finalinde gümüş, bireysel klasmanda da bronz madalya kazanmış ve ülkemize bu alanda ilk kez madalya sevinci yaşatmıştı.

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