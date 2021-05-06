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Konya’da 30 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan kişi yakalandı

İHA

Konya’da 30 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan kişi yakalandı

Konya’da, 5 ilde 11 dolandırıcılık olayına karışan ve hakkında 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Bursa, Ankara, İzmir, Elazığ ve Kastamonu illerinde 'bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarını aracı olarak kullanılarak dolandırıcılık' suçlarıyla 11 farklı olaya karıştığı tespit edilen Umut Çelik’in (24) Meram ilçesi Ayanbey Mahallesi Emiroğlu Sokak’ta bir evde saklandığı tespit edildi. Meram Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından hakkında 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası ve 3 bin 500 lira kesinleşmiş para cezası bulunan kişinin evine baskın yapıldı. Gözaltına alınan ve Meram Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen Umut Çelik, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü.
Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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