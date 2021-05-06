Korona virüse yenik düşen Karakaya son yolculuğuna uğurlandı

Anneler Günü 2021 ne zaman, hangi gün?

Bakan Koca vaka sayısı en çok azalan illeri açıkladı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, Covid19 tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden AK Parti Beyşehir İlçe Başkan Yardımcısı Yusuf Karakaya, dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Beyşehir Şehir Kabristanında kılınan cenaze namazı sonrasında Karakaya’nın cenazesi dualar eşliğinde defnedildi. Cenazeye Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, AK Parti İlçe Başkanı Recep Elkin, teşkilat mensupları, siyasi partilerin temsilcileri, Karakaya’nın ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı.

Karakaya, bir süre önce yakalandığı korona virüs nedeniyle kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesi’nde yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınmış, ancak haftalardır verdiği yaşam mücadelesini dün kaybederek 64 yaşında yaşamını yitirmişti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.