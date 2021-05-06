30 yıl hapisle aranan firari hükümlü, Konya'da yakalandı

Adem YILDIZ/KONYA, (DHA)KONYA'da, 5 ilde karıştığı `bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının aracı olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık´ suçundan 11 kaydı olan ve hakkında 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Umut Çelik, saklandığı evde yakalandı.
`Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının aracı olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık´ suçundan 11 kaydı olan ve Bursa, Ankara, İzmir, Elazığ ile Kastamonu'daki mahkemelerce toplam 30 yıl kesinleşmiş hapis ve 3 bin 500 TL para cezası verilen Umut Çelik´in Konya´da olduğu tespit edildi. Meram İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, firari hükümlü Çelik´i Ayanbey Mahallesi Emiroğlu Sokak´taki adresine düzenlenen operasyonla yakaladı. DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Merkez Adem YILDIZ
2021-05-06 15:53:56
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