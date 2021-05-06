Konya’da ağabeyini bıçaklayarak öldüren kardeş tutuklandı

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Konya’da çıkan kavgada ağabeyini bıçaklayarak öldüren şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, dün akşam saatlerinde merkez Karatay ilçesi Nakipoğlu Mahallesi Seyyat Hamza Sokak’ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, aynı evde yaşayan Rahim Aslan (35) ile eve girmesini istediği kardeşi U.A. (19) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın sokağa taşması üzerine U.A., ağabeyi Rahim Aslan’ı bıçaklayarak yaraladı. Hastaneye kaldırılan ağabey hayatını kaybederken, kaçan kardeş ise kısa sürede Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan U.A, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece ‘kardeşi kasten öldürmek’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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