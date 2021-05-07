Evinin merdivenlerinde 'semender' görüntüledi

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Atilla ATMACA/EREĞLİ, (DHA)KONYA'nın Halkapınar ilçesindeki Toros Dağları eteklerindeki bir evin merdivenlerinde, nesli tükenmekte olan semender görüldü.

Toros Dağları eteklerindeki Osmanköseli Mahallesi'nde oturan Oruç Yanık, evin merdivenlerinde nesli tükenmekte olan semender gördü. Yanık, o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Sarı benekleriyle dikkat çeken semender, tatlı su ve karada yaşayabiliyor. Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan tür, Kuzeybatı Afrika, GüneyOrta Asya, Suriye ve Anadolu'da görülüyor.

DHA-Genel Türkiye-Konya / Ereğli Atilla ATMACA

2021-05-07 12:23:27



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