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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Otomobil takla attı, motoru fırladı: 2 yaralı

İHA

Otomobil takla attı, motoru fırladı: 2 yaralı

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, takla atarak motoru yerinden fırlayan otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.
Kaza, BeyşehirKonya karayolunun 30. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.O.A. yönetimindeki 32 AJ 021 plakalı Fiat marka otomobil, Konya’dan Isparta yönüne seyir halindeyken Beyşehir ilçesine 30 kilometre mesafe kala Yunuslar Mahallesi’nde kontrolden çıkarak devrildi. Yoldan çıkıp taklalar atan otomobil yol kenarında bir ağacın yakınında durabildi. Kazada otomobilin motor kısmı da araçtan fırlayarak metrelerce öteye savruldu. Kazada sürücü ile araçta bulunan N.İ. yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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