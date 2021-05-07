FETÖ'nün 'büyük bölge lise mesulü' yakalandı

Bakan Koca vaka sayısı en çok azalan illeri açıkladı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Adem YILDIZ/ KONYA,(DHA)- KONYA´da hakkında FETÖ/PDY üyeliğinden kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan Secaattin B., yakalandı. Secaattin B.'nin örgütün büyük bölge lise mesulü olduğu belirtildi.

Konya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgüt üyeliğinden hakkındaki 6 yıl 3 ay hapis cezası onanan Secaattin B.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Polis, örgütün büyük bölge lise mesulü ve gizli haberleşme programı 'ByLock' kullanıcısı olan Secaattin B.'yi yapılan operasyonla gözaltına aldı.

Secaattin B.'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Merkez Adem YILDIZ

2021-05-07 13:26:01



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.