Kısıtlamayı ihlal edip, aracıyla drift yaptı

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Yasin URAL/KONYA, (DHA)KONYA'da, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden sürücünün drift yaptığı anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedilip, sosyal medyadan paylaşıldı.

Olay, merkez Karatay ilçesindeki Galericiler Sitesi'nde meydana geldi. Sokak çıkma kısıtlamasını ihlal eden kimliği belirsiz kişi, boş alanda aracıyla drift yaptı. Daha sonra bölgeden aynı araçla hızla uzaklaşan sürücünün bu anları, cep telefonu kamerasıyla kaydedilip, sosyal medyadan paylaşıldı. Görüntüleri izleyenler, sürücüye tepki gösterirken, yakalanıp, ceza kesilmesini istedi. DHA-Güvenlik Türkiye-Konya Yasin URAL

2021-05-07 13:39:19



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