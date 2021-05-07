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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Konya’da 2 bin 124 sürücüye ceza

İHA

Konya’da 2 bin 124 sürücüye ceza

Konya’da polis ekiplerinin bir hafta içerisinde yaptığı trafik denetimlerinde 2 bin 124 sürücüye cezai işlem uygulanırken, 118 araç trafikten men edildi.
Konya Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri kent genelindeki denetimlerine devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, trafik ekiplerinin 17 Mayıs tarihleri arasında yaptığı denetimlerde bin 679 sürücüye hız sınırı ihlali, 136 sürücüye kırmızı ışık ihlali ve 309 sürücüye cep telefonu ile konuşmaktan cezai işlem uygulandı. Toplamda 2 bin 124 sürücüye işlem yapılırken, 118 araç ise trafikten men edildi.

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