Ereğli Belediyesi’nden annelere hediye

Konya’nın Ereğli İlçe Belediyesi kurumlarda çalışan annelerin Anneler Günü’nü hediyelerle kutladı.

Ereğli Belediyesi, Anneler Günü’nü Covid19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kurumlarda çalışan anneler özelinde kutlayarak hediye takdiminde bulundu. Anneliğin yüce bir duygu olduğunu belirten Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, “Annelerimizi her zaman baş tacı etmeli, onları hiçbir zaman kırmamalıyız. Hakları hiçbir zaman ödenemeyecek annelerimize her zaman değerli olduklarını hissettirmemiz gerektiğine inanıyorum. Bu manada yaklaşan Anneler Günü’nü sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kurumlarımızda çalışan annelerimiz özelinde kutlamak istedik ve hediyelerini takdim ettik. Bu vesile ile en başta şehit annelerimiz olmak üzere tüm annelerimizin Anneler Günü’nü kutlarım” ifadelerini kullandı.

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