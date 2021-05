5 yıldır kayıp oğlunun yolunu gözlüyor

Hasan DÖNMEZ-Adem YILDIZ/KONYA, (DHA)KONYA'nın Akören ilçesinde 5 yıl önce evlerinin önünde oynarken kaybolan o dönem 6 yaşında olan oğlu Yasin Şahin'in yolunu gözleyen Ümmü Şahin, evlat hasretiyle bir Anneler Günü'nü daha karşıladığını belirtti. Şahin, ''Yasin, 5 senedir yok. Anneler Günü gelir, geçer yok. Bayramlar gelir, geçer yok. Yasin´i bulsunlar, çıkartsınlar. Ya ölü ya da diri ben her şeye razıyım" dedi.

Akören ilçesine bağlı Belkuyu Mahallesi'nde yaşayan 5 çocuklu Ümmü-Yavuz Şahin çiftinin oğulları Yasin, 4 Nisan 2016 günü, evlerinin önünde oynarken kayboldu. Yasin'in bulunması için aynı gün jandarma ve AFAD ekipleri arama başlattı. Köylülerin de katıldığı arama çalışmalarında, evin çevresi ile su kuyuları, foseptikler, sarnıçlar ve mağaralar arandı, ağaç ve çalılık dipleri kontrol edildi. Askeri helikopter ve AFAD'ın insansız hava aracı (İHA) da kullanılan arama çalışmaları kapsamında, Çarşamba Çayı ve aktığı Apa Gölü girişinde, Mersin'den gelen dalgıç polisler sonar cihazlarıyla tarama yaptı. 80 kilometrelik alanda yapılan tüm aramalara rağmen Yasin´in izine rastlanmayınca, çalışmalar 24'üncü gününde kaymakamlık tarafından sonlandırıldı. İçişleri Bakanlığı'nca Ankara'dan gönderilen, polis ve askerlerden oluşan özel ekip, Yasin için yeniden arama çalışması başlattı. Yapılan çalışmalarda özel ekip de kayıp Yasin'i bulamadı.

`YASİN´İMİ BENDEN ALANLARIN HİÇ Mİ VİCDANI SIZLAMIYOR´

Oğlu Yasin´in 5 yıldır kayıp olduğunu söyleyen Ümmü Şahin, "Yasin 5 senedir yok. Anneler Günü gelir, geçer yok. Bayram gelir, geçer yok. Şu koskoca köyde herkesin çocuğu dışarıda oynarken, en kıyıdaki çocuğu mu buldular. Benim Cumhurbaşkanımızdan isteğim. Çocuklarım artık daha fazla ağlamasını istemiyorum. Ben de eşim de ayakta duramıyoruz artık. Sürekli kapılarda pencerelerde beklemekten yorulduk artık. Yasin´i bulsunlar çıkartsınlar. Ya ölü ya da diri ben her şeye razıyım. Bu çocuklarımın `ağabey neredesin?´ demelerinden yoruldum. Benim sağlığım da çok iyi değil. Ölmeden tek dileğim oğlumu bulup, görmek. Sarılıp, kokusunu içime çekmek istiyorum. Yasin´imi benden alanların hiç mi vicdanları sızlamıyor? Ne istediler benim oğlumdan? Tek dileğim oğlumun bulunması" dedi.

`HER GECE UYANIP PENCEREDEN BAKARIM´

Oğlunun hep bir umutla geri geleceğini düşündüğünü ifade eden Ümmü Şahin, şunları söyledi:

''Böyle önemli günlerde kendimi kötü hissediyorum. Bir yanım hep boş. 4 çocuğum yanımda ama 5 senedir o yok. Her gece uyanıp, gelip geçen arabalara bakarım. Çocuklarım bile pencereden geçen arabalara bakar. Acaba getirip buralara bırakırlar mı, gelir de anne der mi, diye pencerelerden bakıyoruz. Allah rızası için artık ya ölüsünü ya dirisini versinler.''DHA-Genel Türkiye-Konya / Merkez Hasan DÖNMEZ Adem YILDIZ

2021-05-08 13:12:42



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.