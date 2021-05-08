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Konuk: “Annelerimize en güzel hediye virüsü yenmiş, evlatlarının okuluna, işine gücüne gidebildiği bir Türkiye”

İHA

Konuk: “Annelerimize en güzel hediye virüsü yenmiş, evlatlarının okuluna, işine gücüne gidebildiği bir Türkiye”

25. ve 26. Dönem AK Parti Karaman Milletvekili ve PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk, Anneler Günü dolayısıyla bir mesaj yayınlayarak, “Annelerimize en güzel hediye virüsü yenmiş, evlatlarının okuluna, işine gücüne gidebildiği bir Türkiye” dedi.
Başkan Recep Konuk, Anneler Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Geçtiğimiz seneki gibi bir Anneler Günü’nün daha salgının gölgesinde kutlandığını belirterek, “Bazılarımız annesinden uzakta, bazılarımız yan yana olsa bile gönlünce kucaklaşamadan, bazılarımız ebediyete uğurladıkları annelerinin kabri başında doya doya dua edememenin burukluğu ile Anneler Günü’nü kutluyoruz. Tüm annelerin, anne adaylarının ve yaşı, işi, mesleği, makamı mevkisi ne olursa olsun bütün ana kuzularının Anneler Günü’nü kutluyorum” dedi.
Recep Konuk şöyle devam etti: “Pandemi nedeniyle, değil mesafelerin koyduğu ayrılığa katlanmak, aynı evin içinde evladının sağlığını görünmeyen tehlikelerden korumak için biraz uzak durmak bile muhakkak en çok annelere zor geliyor. Üstelik bugün evlatlarla anneler arasına giren bu uzak/yakın ya da dip dibe mecburi mesafeler onlara daha da zor gelecek. Uzanan minik bir el, sunulan küçük bir çiçek, telefonda yankılanan ‘annem’ sesi doya doya evladına sarılmak isteyen annelerin yüreğini sızlatacak. Ama istisnasız bütün anneler bugün de fedakarlık edecek, hayatta hiçbir şeyle kıyaslanamayacak evlatlarına sarılma keyfini doya doya yaşayamayacaklar. Çünkü biliyoruz ki, annelik korumaktır, kollamaktır, üstüne titremektir, gerektiğinde gözünden bile sakınmaktır. Yaşı kaç olursa olsun her evlat bilir kendisi için düşünen, kaygılanan, mutluluğunda kendisinden çok mutlu olan, üstüne titreyen biri varsa o da annesidir. İçinden geçtiğimiz, tahammül sınırlarını zorlayan günlerde sadece annelere yakışan duyguların, hassasiyetlerin en üst seviyede tezahür ettiği, onların koruyucu kanatlarının hiç kapanmadığı günlerdir. Bir yılı aşan bir süredir annelerimiz kesintisiz, her gün her sabah evlatlarının sağlığını kendi sağlıklarından daha çok önemsiyorlar. Evlatlarının kesintiye uğrayan eğitim hayatı için birçok anne gelecek endişesi taşıyor. Çok sayıda anne her gün pandeminin aksattığı ve düzeni bozulan ekonomi çarklarının evlatlarını ezmemesi, elindeki ekmeğini kaybetmemesi, eli ekmek tutmak için bekleyenlerin elinin bir an önce ekmek tutması için dua ediyor. İnşallah annelerimizi daraltan bu sıkıntılı günler de geride kalacak ve birlik olarak, gayretimize gayret ekleyerek, elimizden gelenin bir fazlasını yaparak endişeleri umuda çevireceğiz, her ana kuzusunun kaybını telafi edeceğiz. Anne şefkatinden, anne gayretinden, anne çabasından, anne azminden ilham alarak” dedi.

“Şartlar ve ortam ne olursa olsun, bizim annelere karşı sorumluluk ve yükümlülüklerimiz var”
Şartlar ve ortam ne olursa olsun, bizim annelere karşı sorumluluk ve yükümlülüklerimiz var. Yaşı, makamı, mevkii her ne olursa olsun hepimiz öncelikle birer evladız ve evlat olarak hepimizin annelerimize, analarımıza karşı vazifeleri, mesuliyetleri vardır” şeklinde açıklamasını sürdüren Başkan Konuk, “Rahmeti Rahmana kavuşan annelerin dünyadaki emanetlerinin de o annelerin ruhlarının incinmemesi, hayır dualarının peşlerinden yükselmesi için o annelerin hatıralarına karşı sorumlulukları vardır. Bu, sorumluluk, mesuliyet ve vazifeler sadece annelere adanmış özel bir gün ile de sınırlı değildir. Hayatın anlamını evlatlarının huzur, mutluluk ve sağlığı olarak gören annelerimize bugün ve bugüne özel alınan büyük ya da küçük hiçbir hediye, edilen iltifatlar, peş peşe dizilen en güzel sözler, onların evlatlarına vakfettiği hayatın karşılığı da değildir. Birer evlat olarak annelerimiz için yaptıklarımız ve yapabildiklerimiz şahsi mesuliyetimizdendir, ancak millet olarak yapabileceklerimiz, yapmamız gerekenler hepimizin tüm annelere karşı ortak yükümlülüğüdür. Onların evlatları için istediği huzurlu, mutlu, müreffeh bir geleceği tüm anaların bütün evlatları için ve birini yekdiğerine tercih etmeden, vatanın her karışında inşa etmek hepimizin ortak yükümlülüğüdür. Bu iklimin tesisi ve muhafazasında rehberimiz yine annelerimizdir, anaların yüreği ve annelerin evlatları için taşıdığı ve yücelttiği hislerdir.
Hiçbir annenin evladının, sağlığı, eğitimi, geçimi için endişe taşımayacağı müreffeh bir geleceğin, hiçbir annenin evladının güvenliğinden endişe etmeyeceği hoşgörü, güven ve huzur ikliminin inşasında ve bugün salgın sebebiyle yaşadığımız sıkıntıların aşılmasında milletçe en büyük dayanağımız annelerin duaları, ilham kaynağımız ise yine annelerin koruyucu yüreği, art niyetsiz ümidi, sonsuz ve içten sevgisi, karşılıksız fedakarlığı, üzülse de üzmeme erdemi, hep güzeli söyleyen tatlı dili ve engin şefkatidir. Tüm annelerimiz ve anne adaylarımız ile birlikte, yüreği annelik hisleriyle dolu olan kadınlarımızın, başta şehit anaları olmak üzere evlat hasreti ile yürekleri dağlanmış, hayatın bir yanını eksik yaşayan hüzünlü annelerimizin ve annelerini ebediyete uğurlamış ve onların şefkat ve sevgi hatıralarıyla bugünü buruk bir şekilde geçiren kardeşlerimin Anneler Günü’nü en içten dileklerimle kutlarım” ifadelerini kullandı.

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