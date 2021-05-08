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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kaymakam Parlar ve Başkan Kılca pazar yerlerini denetledi

İHA

Kaymakam Parlar ve Başkan Kılca pazar yerlerini denetledi

Konya’nın merkez Karatay İlçe Kaymakamı Abdullah Selim Parlar ve Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ile gönderilen ‘Pazar Yerleri’ konulu genelge kapsamında açılan pazar yerlerinde denetim yaptı.
İçişleri Bakanlığı, geçtiğimiz günlerde 81 il valiliğine 'Pazar Yerleri' konulu bir genelge gönderdi. Genelgeye göre 8 ve 15 Mayıs Cumartesi günleri saat 10.0017.00 arasında yaş sebze ve meyve ile fide satışı yapan pazar yerleri açık olacak. Genelge kapsamında Karatay’daki Karaaslan Üzümcü, Araplar, Küçük Kumköprü, Karşehir, Kalenderhane, Çatalhüyük, Keçeciler, Karkent, Çimenlik, Uluırmak (Altıyol), Sedirler, Selim Sultan, Erler, İstiklal, Başak, Hayıroğlu, İsmil, Ovakavağı ve Yarma mahallelerindeki kapalı ile açık pazar yerleri, İçişleri ve Sağlık Bakanlıkları’nın belirlediği kurallar çerçevesinde 10.0017.00 saatleri arasında vatandaşa hizmet verdi. Söz konusu pazar yerleri, genelgeye göre bu haftanın yanı sıra 15 Mayıs Cumartesi günü de yine 10.0017.00 saatleri arasında açık olacak. Yalnızca yaş sebze/meyve ve fide ihtiyaçlarını temini amacıyla vatandaşların ikametlerine en yakın pazar yerine gidip gelebilmelerine izin veriliyor.
Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ve Karatay Kaymakamı Abdullah Selim Parlar da zabıta ekipleriyle birlikte, genelge kapsamında açılan semt pazar yerlerini denetledi. Başkan Hasan Kılca ve İlçe Kaymakamı Abdullah Selim Parlar; pazarcı esnafına hayırlı işler dileğinde bulunarak esnafın maske kullanımı ile hijyenin yanında kurulan sergi ve tezgahlar arasında en az 3 metre olacak şekilde mesafe bırakmaları konusunda da uyarılarda bulundu.

“Tebdirlerimizi alalım canlarımızı riske atmayalım”
Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, salgınla mücadelenin dünyanın dört bir yanında sürdürüldüğünü, söz konusu mücadelenin Türkiye tarafından da başarıyla yürütüldüğüne vurgu yaparak, Karatay Belediyesi olarak ilk günden itibaren ekip arkadaşlarıyla birlikte çok yoğun bir çaba içerisinde olduklarını söyledi. Ülke olarak, bir yılı aşkın bir süredir tüm dünyayı tehdit eden güçlü bir salgınla mücadele içinde olduklarını aktaran Başkan Hasan Kılca, belediye olarak bu sürece katkı sunduklarının altını çizdi. Hasan Kılca, “Bu mücadeleye 7’den 70’e hepimizin katılması, destek olması gerekiyor. Kurallara uymamız, kendimiz, sevdiklerimiz ve milletimiz için büyük önem arz ediyor. O nedenle lütfen maskemizi takalım, fiziki mesafemizi koruyalım ve kişisel temizliğimize özen göstermeye devam edelim. Canımızı ve ‘canlarımızı’ riske atmayalım. Karatay Belediyesi olarak bu hafta ve gelecek hafta açık olacak tüm semt pazar yerlerimizde esnafımız ile alışverişe gelecek vatandaşlarımızın sağlığı için gereken tüm önlemlerimizi aldık. Bu süreçte Karataylı tüm hemşehrilerime de gösterdikleri hassasiyet için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

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