Selçuklu Belediyesi temizlik ekipleri 7/24 mesaide

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi Çevre Koruma ekipleri, daha temiz bir Selçuklu için gece gündüz temizlik çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

İlçenin çevre temizliğini “Temiz Selçuklu” sloganıyla hep diri tutan Selçuklu Belediyesi tüm noktalarda aynı standardı daha da ileri seviyeye taşımak için teknolojinin son imkanlarından yararlanarak hem ekipman hem de saha personeli ile gece, gündüz çalışıyor. Bu çalışmalar kapsamında pandemi kaynaklı tam kapanma sürecinde temizlik faaliyetlerini daha da hızlandıran Çevre Koruma Kontrol Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde başlattığı genel temizlik çalışmalarında Ferhuniye, İhsaniye, Nişantaşı, Feritpaşa, Musalla Bağları, Fatih Mahallesinde çalışmalarını tamamladı. Işıklar, Hacıkaymak ve Horozluhan Mahallelerinde çalışmalar devam ederken program dahilinde yıl boyunca tüm mahallelerde genel temizlik çalışmaları yürütülecek.



“Selçuklu’nun temizliği için gece gündüz mesai harcıyoruz”

Belediyecilik çalışmasının bir ekip işi olduğunu ve birlikte çalışarak başarının elde edildiğini ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Selçuklu Belediyesi’nin örnek gösterilecek çalışmalarından biri olan çevre temizliği bizim en önemli hassasiyetlerimizden. İlçemize değer katmak ve geleceğe daha iyi hazırlamak için bir çok önemli projeye imza atıyoruz ancak Selçuklu’nun temizliğinde en ufak bir aksama bu projelerimize de olumsuz anlamda yansıyacaktır. Bu sebeple “Temiz Selçuklu” sloganıyla gece gündüz demeden ilçemizi temiz tutuyoruz. Temizliğin önemi pandemi sürecinde daha da arttı bu da bizim sahada daha fazla mesai harcamamızı gerektiren bir durum bu sebeple Çevre Koruma Kontrol Müdürlüğümüz ilçe genelindeki genel temizlik faaliyetlerini hızlandırdı. Böylelikle gerek saha personelimizle gerek katı atık toplama araçlarımızla ayrıca süpürge araçlarımızla bir temizlik seferberliği başlattık. Çevre kirliliğine neden olan, günlük yaklaşık 5 ton atık toplanıyor ve temizlik işlerine yoğun bir mesai harcıyoruz. Cadde ve sokaklarda yaptığımız bu temizlik çalışmalarının hızlı bir şekilde ilerlemesi, temizliğin yapılması ve yapılan temizliğin kalıcı olması için çevre sakinlerimizin de özellikle atıklarını çöp konteynerlerine atmaları bu konuda duyarlılık göstermeleri son derece önemli. Çevre temizliğinin kalıcı olması hepimizin göstereceği gayret ve duyarlılıkla gelecek nesillerimize de örnek olacaktır. Geçtiğimiz yıllarda da çevre temizliği için teknolojinin son olanaklarından da yararlanarak hem araç hem de ekipman desteği sağladık. Bu yatırımlarımızın en temel amacı ilçe sakinlerimizi daha da rahat ettirmektir bundan sonra da temizlik anlamında yatırımlarımıza ara vermeden devam edeceğiz” dedi.

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