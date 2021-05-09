FETÖ'den aranan eski emniyet müdürü Konya'da yakalandı

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğünde 2. Sınıf Emniyet Müdürü iken 2016 yılında Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç olan ve Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) silahlı terör örgütüne üye olma suçundan aranan ve hakkında 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş cezası bulunan Veysel A., Konya'da yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri ile Terörlü Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerinin aranan şahıslara yönelik yürüttüğü çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğünde 2. Sınıf Emniyet Müdürü iken 2016 yılında KHK ile ihraç olduğu bilgisi alınan ve Adıyaman İlamat ve İnfaz Bürosunca Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçundan aranan Veysel A. yakalandı. Hakkında 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş cezası bulunan Veysel A.'nın gözaltına alındıktan sonra Covid19 test sonucunda Beyşehir Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edileceği öğrenildi.

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