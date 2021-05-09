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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Konya’da şiddetli fırtına etkili oldu

İHA

Konya’da şiddetli fırtına etkili oldu

Konya’nın Kulu ilçesinde kısa süreli toz bulutu ve etkili olan şiddetli fırtına maddi hasara neden oldu.
Edinilen bilgiye göre, Kulu ilçesine bağlı Tuzyaka, Kozanlı ve Ömeranlı mahallelerinde şiddetli fırtına etkili oldu. Toz bulutunun da ortaya çıktığı fırtınanın şiddetiyle cami minaresinden kopan parçalar bir evin çatısına düştü. Şiddetli fırtına nedeniyle refüjdeki bazı ağaçlar ve elektrik direkleri yerinden sökülürken, bir evin bahçe duvarı ve kapısı da devrildi.

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