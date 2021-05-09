Köpeklerine eziyet eden kadın gözaltına alındı



Adem YILDIZ/KONYA, (DHA)KONYA'da, evinde beslediği köpeklere eziyet eden S.H., komşuları tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Şikayet üzerine harekete geçen polis, görüntüleri inceledikten sonra S.H.'yi gözaltına alındı, 6'sı yavru 11 köpeğe el konuldu.

Merkez Meram ilçesinde bir kadının köpeklerine eziyet ettiği ihbarını alan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Yapılan araştırma sonucu S.H.'nin evinde beslediği köpekleri eziyet edip, dövdüğü belirlendi. Komşuları tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülenen polis verilirken, ekipler incelemenin ardından S.H.'yi gözaltına aldı. S.H. hakkında yasal işleten başlatan polis, 6'sı yavru 5'i yetişkin 11 köpeğe de el koydu. Köpekler tedavi edilmek üzere Meram Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne teslim edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Merkez Adem YILDIZ

2021-05-09 16:05:08



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