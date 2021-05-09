Otomobilin radyatörüne giren yılanı itfaiye çıkardı

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Atilla ATMACA/EREĞLİ, (Konya), (DHA)KONYA´nın Ereğli ilçesinde, otomobilin radyatör kısmına giren 2 metrelik yılan itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak doğaya bırakıldı.

Ereğli ilçesi Melicek Mahallesi´nde otomobilin ön kısmından yılanın kuyruğunun sarktığını gören Ramazan Kılıç, itfaiyeye haber verdi. İtfaiye ekipleri otomobilin radyatör bölümüne giren yaklaşık 2 metre uzunluğundaki yılan, uzun uğraşlar sonucu çıkardı. Yılan Şehir merkezinden uzak bir bölgede, itfaiye ekipleri tarafından doğaya bırakıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Ereğli Atilla ATMACA

2021-05-09 16:34:22



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