Konya'da yakalanan eski emniyet müdürü tutuklandı

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğünde 2. sınıf emniyet müdürü iken 2016 yılında Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında ihraç olan ve hakkında 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş cezası bulunan şahıs, Konya'da yakalandıktan sonra sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri ile Terörlü Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerinin aranan şahıslara yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğünde 2. Sınıf Emniyet Müdürü iken 2016 yılında KHK ile ihraç olan ve Adıyaman İlamat ve İnfaz Bürosunca silahlı terör örgütüne üye olma suçundan aranan Veysel A. yakalandı. Hakkında 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş cezası bulunan Veysel A., Covid19 testi yapılmasının ardından Beyşehir Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Eski emniyet müdürü Veysel A., tutuklanarak Seydişehir Kapalı Cezaevine gönderildi.

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