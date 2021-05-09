Otomobile giren yılanı itfaiye çıkarttı

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Konya’nın Ereğli ilçesinde otomobilin radyatör kısmına giren yılan itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

Ereğli ilçesi Melicek Mahallesi'nde Ramazan Kılıç’a ait 42 YK 526 plakalı aracın radyatör bölümüne yılan girdi. Yaklaşık 2 metre uzunluğundaki yılan, Büyükşehir Belediyesi Ereğli İtfaiye ekipleri tarafından girdiği yerden çıkarıldı. Yakalanan yılan, itfaiye ekipleri tarafından şehir merkezinden uzak bir yerde doğaya bırakıldı.

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